第三十五屆中僑百萬行籌款，目標為支援中僑互助會的必須服務項目，包括長者服務。

(溫哥華消息) 由中僑基金會主辦的第三十五屆中僑百萬行因受新冠肺炎疫情影響，將於7月25至31日在網上舉行。是次籌款目標為$300,000，為支援中僑互助會因欠缺政府資助或資助不足的社區必須服務項目，對象為家庭、青少年、婦女及長者等。

中僑基金會主席許祖澤先生表示：「隨著新冠肺炎的疫情在全球蔓延，今年不能舉行任何大型活動，因此我們一改往年傳統，以創新的形式在網上舉辦百萬行。感謝今年的共同主席陳永權先生(Chris Chan)、劉寶喜先生(Terry Liu) 、李正強先生(Jeffrey Lee)和其他委員會成員的加倍努力和付出，為大家精心策劃中僑網上百萬行。

中僑基金會主席許祖澤先生感謝今年的共同主席和其他委員會成員的加倍努力和付出。

中僑基金會行為總裁周潘坤玲女士表示：「在新冠疫情的影響下，籌款活動面臨更嚴峻的考驗，因此百萬行今年移師網上舉行能讓我們多年來的傳統盛事得以延續，活動收益可以支援中僑的重要服務和現有項目，繼續關懷社區中的長者及弱勢社群。在此我們衷心感謝所有善長，贊助商及社區團體的支持和參與。」

中僑百萬行創辦於1986年，每年均吸引超過100個企業和社區團體支持，參與人數多達四千人，儼然成為大溫地區最大型的多元文化社區籌款活動之一。今年雖改於網上舉行，仍然期望能夠獲得各界社會人士的慷慨捐助、企業的熱心贊助和社團的積極參與。歡迎大家瀏覽中僑網上百萬行網站，一邊於網上欣賞士丹利公園的風景，一邊參與多個網上精彩活動，享受一個不一樣的百萬行。

中僑互助會於 1973 年成立，爲卑詩省最大的社會服務機構之一。中僑為慈善團體，提供 的服務包括新移民安頓、語言訓練、就業、家庭及青少年輔導、商業與經濟發展、長者護 理、房屋及社區發展等。詳情可瀏覽 www.success.bc.ca。

中僑基金會於 2001 年成立，為協助中僑互助會及其付屬機構履行服務宗旨而籌募經費。 中僑基金會藉著不同的籌款活動及長遠發展計劃，為中僑互助會和中僑護理服務協會提供 穩定的經費來源，以發揮更大的工作效率。詳情請瀏覽 www.successfoundation.ca.

記者會重溫片段: https://www.youtube.com/watch?v=tLI_sbQTp9o