(溫哥華消息) 由中僑基金會主辦的第三十五屆中僑百萬行因受新冠肺炎疫情影響，將於7月25至31日在網上舉行。是次籌款目標為$300,000，為支援中僑互助會因欠缺政府資助或資助不足的社區必須服務項目，對象為家庭、青少年、婦女及長者等。
中僑基金會主席許祖澤先生表示：「隨著新冠肺炎的疫情在全球蔓延，今年不能舉行任何大型活動，因此我們一改往年傳統，以創新的形式在網上舉辦百萬行。感謝今年的共同主席陳永權先生(Chris Chan)、劉寶喜先生(Terry Liu) 、李正強先生(Jeffrey Lee)和其他委員會成員的加倍努力和付出，為大家精心策劃中僑網上百萬行。
中僑基金會行為總裁周潘坤玲女士表示：「在新冠疫情的影響下，籌款活動面臨更嚴峻的考驗，因此百萬行今年移師網上舉行能讓我們多年來的傳統盛事得以延續，活動收益可以支援中僑的重要服務和現有項目，繼續關懷社區中的長者及弱勢社群。在此我們衷心感謝所有善長，贊助商及社區團體的支持和參與。」
中僑百萬行創辦於1986年，每年均吸引超過100個企業和社區團體支持，參與人數多達四千人，儼然成為大溫地區最大型的多元文化社區籌款活動之一。今年雖改於網上舉行，仍然期望能夠獲得各界社會人士的慷慨捐助、企業的熱心贊助和社團的積極參與。歡迎大家瀏覽中僑網上百萬行網站，一邊於網上欣賞士丹利公園的風景，一邊參與多個網上精彩活動，享受一個不一樣的百萬行。
中僑互助會於 1973 年成立，爲卑詩省最大的社會服務機構之一。中僑為慈善團體，提供 的服務包括新移民安頓、語言訓練、就業、家庭及青少年輔導、商業與經濟發展、長者護 理、房屋及社區發展等。詳情可瀏覽 www.success.bc.ca。
中僑基金會於 2001 年成立，為協助中僑互助會及其付屬機構履行服務宗旨而籌募經費。 中僑基金會藉著不同的籌款活動及長遠發展計劃，為中僑互助會和中僑護理服務協會提供 穩定的經費來源，以發揮更大的工作效率。詳情請瀏覽 www.successfoundation.ca.