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（JY編譯）新冠疫情下，免洗消毒洗手液產品需求急劇增加，這些產品標明含有乙醇（也稱為醫用酒精，ethanol），但美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）近期發現一些免洗消毒洗手液含甲醇（methanol）。甲醇或木醇（wood alcohol）是一種有機化合物，當被經皮膚吸收或攝入後可氧化成有毒物質。

FDA表示，甲醇不是洗手液中可含有的活性成分，並且由於其毒性作用而不能使用。該機構指出近期有成年人和兒童，因使用含甲醇的洗手液而導致失明、住院和死亡的案例。

FDA在警告中寫道，接觸過甲醇產品並出現症狀的消費者應立即就醫。甲醇中毒的症狀可能包括噁心、嘔吐、頭痛、視力模糊、永久性失明、癲癇發作、昏迷、神經系統永久性損傷或死亡。

同時，FDA提醒消費者，應經常用肥皂和清水洗手至少20秒，尤其是使用洗手間、咳嗽，打噴嚏或擤 鼻涕後，以及在吃東西之前。在無肥皂和清水的情況下，疾病控制與預防中心（CDC）建議消費者使用含60％酒精（乙醇）的免洗洗手液。以及在任何情況下都不可飲用洗手液。

FDA發布了一份經測試並發現含有甲醇的46種產品的清單，有些產品已被製造商或分銷商召回。截7月8日的更新，涉及製造商包括︰4E Global, SAPI de CV、AAA Cosmetica、Eskbiochem SA de CV、Grupo Insoma, S.A.P.I de CV、Soluciones Cosmeticas SA de CV、Transliquid Technologies及Tropicosmeticos SA de CV。

詳情請參閱FDA網頁︰https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-methanol#products