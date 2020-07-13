文 | Joelle Gong

華州好山千千萬，絕對是戶外愛好者的天堂。各種難度等級的步道，適合各種類型、體能程度的徒步者。簡易且離市區近的有各種溫馨park（如Carkeek，Discovery Park等），或Rattlesnake（注意這段時間不開放hiking哦），Lake 22等入門基本款路線；難度不大但往返時間較長的則有Lake Serene，Rainier的Summerland等；較為挑戰的又有Mailbox – old trail，Mount Si等等。

對於老司機來說，這些trail早已爛熟於心，而且隨著夏季的到來，山澗冰雪消融，尤其到週末出發遠足的人也越來越多，常常出現停車位難求的情況；此外，上述熱門路線不少人基本都已刷過一遍，總想找點新樂子，嘗試些“少有人走的路”——這時，無論新手老司機，都可以善用wta.org網站，挖掘新路線，詳細了解步道的最新詳情；甚至為後人栽樹，留下寶貴的參考信息。

WTA，即Washington Trails Association（強行翻譯又即“華州步道聯盟”），這個組織的主要使命是保護華州的步道（trail）和林野（wildland），招募志願者維護現有的步道，並號召更多的人們盡享深入山野之趣。

它的歷史可追溯到1966年，起先是一本名叫Signpost的草根雜誌，主要是用於指導和分享在美國西北部徒步、露營甚至滑野雪的經驗，之後漸漸成為連結登山徒步愛好者的社群。現在WTA仍有雜誌出版，名為 Washington Trails，超市基本都能買到。

網站前兩年改版優化過，這篇文章是小編在當年新網站剛上線時候寫的，可能有一些變化，但大致功能還是差不多的。目前版本用來搜索本州Hiking Trail的功能更方便強大，實在值得隆重推荐一發：

搜索發現Hiking路線

點擊www.wta.org首頁頂部白色菜單欄的“Go Outside”，選擇其中的“Hike Finder Map”。

在這個頁面裡你可以直接放大縮小、拖動地圖，選擇合適區域範圍，鼠標浮動在每個小人圖標上都會顯示trail名稱和往返路程英里數；

或者你可以在右側搜索框中，選定hiking路線的篩選標準，比如往返路程（mileage）、海拔高度（elevation gain）、大致地理範圍等。更貼心的是，還有其他許多細節選項，如，是否適合小朋友（Kid-friendly），是否有露營地，是否能看到湖/河/瀑布/楓葉林/野花/野生動物等。舉例說明，比如選擇想離市區近一些、運動量適中（3-8 mile）、可以看到山景+野花+小動物+傍湖的步道：

勾選完所有要素，地圖上就顯示了幾處分散的備選步道，比較合適的都在Mt Rainier區域，主要有Glacier Basin、Palisades Lakes、Crystal Lake等。點擊每個步道的圖標還會顯示trail的大致信息，右下角還有非常給力的Trip Report供參考。

通過Trip Report做足準備

前人栽樹後人乘涼，前人探路後人有譜。華州除了好山千千萬，徒步愛好者、戶外達人更是數不勝數。其中也有很多人非常樂於分享自己各次旅行的經驗之談，而wta.org中的Trip Report便是一個非常棒的分享平台。

繼續上一個例子，我們發現上一次去過Palisades Lakes且發表過report的要追溯到之前的九月（按小編有限經驗推測，可能此處比較好的徒步觀景季在秋初之前，此為後話），我們隨機選擇一份閱讀：

每份Trip Report基本會包括一些基本信息，時間、步道總體情況、臨近步道的馬路狀況（決定了是否需要雪鏈、如果路面泥濘崎嶇可能需要SUV甚至越野車）、是否有蚊蟲、步道有沒有積雪等。以上幾條基本都關乎一路上的安全問題，決定了是否需要為車、為徒步裝備多作準備（登山杖、長褲、snowshoe等）。

此外，很分享者還樂於po出沿途的步道紀實或者風景照片，並用文字記敘經歷和提醒，如幾點車位比較充足、trail近期正在維護翻修等；如果是較難的步道，甚至還有對於pace的建議、預先的準備鍛煉等等，都是非常實用寶貴的資源。

最後，Trip Report依舊可以通過頂部菜單欄的“Go Outside”直達。

使用實例+近期步道分享之一

Sauer’s Mountain

往返6 mile

路窄，很窄，非常窄；景美，很美，非常美

Snow Free，Bug Free

Sauer’s Mountain這個trail，就是小編用wta.org搜索功能發掘的，之前朋友和其他讀過的攻略上基本沒有都提過。這個步道離德國小鎮Leavenworth很近，所以運動完還可以去附近逛吃逛吃甚至漂個流什麼的，非常帶勁。

它有幾個比較獨特的地方：

首先，此處停車場是個私人property，是附近一個老先生慷慨分享給戶外愛好者的，停車位不是特別多。一般老爺爺都會在外面協助大家停車，如果大家感謝老爺爺的付出，可以選擇給他donate一些維護費，或者購買他兒子酒莊產的葡萄酒（注意不要踩到入口附近的水仙花，據說之前還有hiker的狗咬死了老爺爺家的雞T^T）。

其次，這是目前小編走過的最窄的步道，基本僅容一人通過，尤其春夏植物茂盛，很多時候你都在兩旁花叢的簇擁中穿行。如果對面來人的話，需要在盡頭等待或側身站立。有些開闊處，側手邊就是山的邊緣，所以有點點恐高的朋友，帶一根手杖心裡會有譜很多。

此外，這片步道不是特別熱門，但真的很美，尤其在春花盛開的時候。而且小動物也很多，去的時候就看到了花栗鼠和小蜥蜴！還有一些可愛的木刻圖騰。

Mailbox

建議從old trail（2.6 mile）上——挑戰滿滿，new trail（5.7 mile）下——護膝

Snow Free，Bug Free

一般每年的五月開始，很多人都正式開始擁抱華州的hiking季。有年第一場就直接挑戰了Mailbox 。

曾經完全是菜鳥的時候，小編被各種渲染過Mailbox有多陡多累，所以臨行前一直是有些惴惴不安的。不過在閱讀了trip report中一些人的關於保持pace的建議、以及近期trail路面情況的介紹後，對之後的挑戰便胸有成竹了——看看我們之前在Mailbox Peak高清無碼的留念嗎！

全程下來的感受是Mailbox沒有想像中的難，對於平時有運動習慣的人完全不在話下。同行的人好幾個全程都沒有使用登山杖——不過像小編這樣登山經驗不夠豐富，尤其在陡坡不知道怎樣穩住重心的起碼必備一根，起碼心態上會好很多。

若是晴天，最後一大段太陽照射還是比較強烈，另外如果要在山頂賞景吃東西休息的話，可能風會比較大，這個季節仍然可以備一件防風的小外套。