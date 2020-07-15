仁人服務社「家長及幼兒計劃」ParentChild+ 召募服務家庭

仁人「家長及幼兒家訪計劃」現正開始召募新學年服務家庭。凡家中有l6個月至2歲半幼兒、居住在金郡的家庭及符合收入 要求者皆可參加，費用全免。全年可獲贈合共23份全新圖書或 玩具。我們會提供每周2次家訪，協助家長運用圖書及玩具，透過 親子互動，促進幼兒心智發展，並認識有效的親子溝通方法，為你 的幼兒作好學前準備。

名額有限，請從速報名，開學日期為2020年9月

報名及査詢請聯絡:

陳小姐 206-957-8529 margaritac@cisc-seattle.org

蔡小姐 206-471-3243 qingyanc@cisc-seattle.org

范小姐 206-235-4372 hanhp@cisc-seattle.org (越語)

$40耆老蔬果券申請 截止報名日期延長至7月17日

耆老農夫市場蔬果券計劃6月12日開始至今反應熱烈，當局決定將截止報名日期 由7月10日延長至7月17日(星期五)。因應今年新冠病毒疫情，仁人服務社今年特別提供電話填表申請服務，耆老們毋需親自前往本社。有意申請的長者可致電耆老輔助及諮詢組熱線電話，號碼206-816-4990或206-816-4991。本社呼籲如有家居護理服務的耆老們請直接致電個案經理代為申請。

請緊記仁人服務社員工在電話中代為填寫表格時，只會詢問申請人的姓名、出生日期、地址及聯絡電話號碼而絕不會索取申請人的社會安全卡號碼或銀行戶口及信用卡等資料，以免遭受電話詐騙。

另外，耆老們亦可自行或請親友前往政府網站: AgingKingCounty.org/SFMNP，下載及填寫申請表格，並自行寄出。首八千份申請表將有資格進入被抽籤程序，被抽中的人士將於8月15日後收到價值$40的蔬果券，在指定的農夫市場使用。耆老蔬果券計劃，每家庭只准一個地址申請一次，申請資格：年過60歲、居住於金郡 (King County) 、每月收入不超過限額 (1人家庭$1,967、2人家庭2,658) 。