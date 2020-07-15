COVID-19對包括移民家庭在內的有色人種造成的影響最大。 您需要了解您現在可能有資格參加的計劃，包括醫療保健，現金援助，食品援助和失業保險。

1) 移民官員澄清說，每個人都可以尋求對COVID-19的檢測，預防和治療，而不必擔心移民後果。

2) 您仍然可以在沒有醫療保險的情況下看醫生。 如果您沒有醫生，請致電當地的社區保健中心以尋求幫助。可 在https://findahealthcenter.hrsa.gov/網上找到。

3) 如果您的納稅家庭中的每個人都有社會保險號，並且您每年的收入少於$ 75,000，則您可能有資格獲得一次過現金每位成人$ 1,200和每名兒童$ 500。

4) 《 CARES法案》將失業保險擴大到包括獨立承包商在內，並且持續時間更長，但是您仍然需要獲得在美國工作的許可才成。

5) 大流行EBT (Pandemic EBT) 是一項新的營養援助計劃，該計劃允許各州為失去免費或減價學校餐的家庭以每個孩子每月約114美元的餐點作取替福利。 現在，無論您的移民身份如何，有資格的人都可以在40多個州獲得。

6) 收到刺激經濟的資助，失業保險，COVID-19測試和治療或Pandemic EBT，是不會算在公共負擔內對您不利。 這意味著申請這些計劃不會對您將來獲得綠卡產生負面影響。

要知道誰可以在COVID-19疫情危機期間有資格參加聯邦公共計劃，請訪問快速參考指南www.protectingimmigrantfamilies.org。還可能會為您和您的家人提供州或地方救濟。 請與您的本地服務提供商聯繫，以獲取更多信息：

https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/。

這些該諮詢由保護移民家庭贊助。這是一項全國性運動，旨在保護和捍衛在本地，州和聯邦移民及其家庭提供醫療保健，營養計劃，公共服務以及經濟支持。