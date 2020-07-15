（JY編譯）德州醫學協會（Texas Medical Association，TMA）發布了一份三十多項日常活動感染新冠病毒的風險排名。該表名為「了解COVID-19期間你的風險」（Know Your Risk During COVID-19），由TMA的COVID-19工作組和傳染病委員會的醫生進行排名，最低風險為1分，至高感染風險為9分。

根據該排名表，風險最高的9分活動分別有︰光顧酒吧、參加超過500人的宗教聚會、去體育場觀看大型賽事和參加大型音樂會。其次，8分的活動有︰去電影院、去主題公園或遊樂園、去健身房及吃自助大餐。中高風險的7分活動為︰朋友擁抱或握手、踢足球、打籃球、乘坐飛機旅行、參加婚禮或葬禮、在餐廳內用餐及去美髮沙龍。

中等風險的5分及6分活動包括拜訪年長親戚或朋友、在公眾游泳池游泳、在辦公樓工作一週、把孩子送往學校或託兒所、在商場購物、去沙灘、參加後院燒烤活動、去別人家吃晚飯。去雜貨店購物、在外散步、騎自行車、坐在醫生的候診室裡、去圖書館或博物館、在餐廳室外用餐、在繁華的市中心行走、在遊樂場玩一個小時等活動被列為中低風險類別。而低風險活動則包括收查信件、訂購餐廳外賣、給車加油、打網球、去露營等。

工作組的醫生艾麗卡·斯維格勒（Erica Swegler）說：「在戶外活動比在室內活動的感染風險低。」要注意的是，斯維格勒表示編制該排名表時，他們假設人們在參與這些活動時，採取了防疫措施，包括戴口罩、勤洗手並保持六英尺的社交距離。