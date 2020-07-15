（JY編譯）隨著全國各地感染新冠病毒的年輕人數量激增，加州大學舊金山分校（UCSF）貝尼奧夫兒童醫院（Benioff Children’s Hospitals）研究人員的一項新研究發現，年輕人也無法避免受新冠病毒侵襲。

該研究調查了8405名18至25歲的青年人。得出的結論是，33%的男青年和30%的女青年為「醫療脆弱性」（medical vulnerability）人群，即在醫學上容易感染新冠病毒。研究人員在其研究中報告說，吸煙的人群易得新冠感染風險比其他因素高。該研究於13日發表在《青少年健康雜誌》（Journal of Adolescent Health）上。

美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據表明，雖然65歲以上的新冠患者比年輕患者住院的可能性要大得多，但差距正在縮小。在4月18日的一週中，年齡在18至29歲之間的患者每10萬人中有8.7人住院治療，而65歲以上的患者每10萬人中有128.3人需住院治療。但在6月27日的一週中，這一數字分別為34.7人和306.7人，年輕患者的住院人數增加了299％，比老年人的139％，多了160%。

該研究的第一作者薩莉·亞當斯（Sally Adams）領導的研究人員通過參考了CDC制定的風險指標與易感染新冠病毒的關係。風險因素包括過去30天之內發生的一些健康狀況，如心臟病、糖尿病、哮喘、免疫疾病（例如狼瘡、痛風、類風濕性關節炎）、肝臟疾病、肥胖和吸煙習慣。此外，研究人員將吸食煙草、雪茄和使用電子煙都均列為吸煙行為，因CDC指出這三者均與對呼吸和免疫功能的受損有關。

研究人員發現，6,741名非吸煙者的醫療脆弱性為16.1％，然而，若將1,664名吸煙者算進分析範圍之內，醫療脆弱性率升至31.5％。這意味著，吸煙者的醫療脆弱性高達94％。亞當斯說︰「最近的證據表明，吸煙與新冠感染的可能性相關，包括疾病嚴重程度的增加、重症監護病房（ICU）住院或死亡的增加。吸煙可能對年輕人有顯著的影響，他們通常對大多數慢性病的發病率較低。」

該研究的另一個有趣發現是，在18至25歲的年齡段中，白人年輕人感染新冠肺炎的可能性最高。但在15至24歲年齡段中，西班牙裔和美國非裔的新冠肺炎死亡率最高。研究人員指，這表明，除了CDC的醫療脆弱性標準之外，其他因素在年輕人感染重症新冠肺炎的風險中發揮了作用。

據《CNN》新聞，這項研究確實存在一些局限性，包括缺乏18至25歲人群中與新冠肺炎相的信息，以及由於數據來源而有可能低估了某些族裔或種族亞群的年輕人的易感機會。