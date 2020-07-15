West Seattle High-Rise Bridge 的意外關閉已極大影響了西雅圖西區以及附近的 Duwamish Valley 社區。 現時，西雅圖交通部 (SDOT) 正在開展「西雅圖西區重新連接」計畫 (Reconnect West Seattle) ，對於受到大橋關閉最大影響的各個社區，我們希望聽取大家的意見。

SDOT

「西雅圖西區重新連接」計畫之兩大目標： 將穿越 Duwamish 出行能力恢復至與 West Seattle High-Rise Bridge 關閉之前相仿的水平，並且將 Duwamish Valley 各街區（如 Highland Park、South Park 等街區）繞道交通帶來的影響減少。

實現此願景需各方齊心協力，西雅圖交通部 (SDOT) 亦懇請西雅圖西區及周邊社區的居民參與今天發佈的兩項調查（其一或其二），截止期限為 2020 年 7 月 31 日： 「西雅圖西區重新連接」問卷，面向在西雅圖西區居住或工作的所有人；以及街區優先次序流程選票，面向在 Roxhill、Highland Park、Riverview、South Delridge, SODO, Georgetown 或 South Park 居住或工作的人.

在大橋關閉之前，西雅圖西區的絕大部分人所使用的主要交通方式為駕駛私家車往返半島。 例如，2019 年，早上時段向東通勤者選擇駕駛私家車的人數超過 80%，而乘坐巴士的人數只有 17％。 由於大橋已關閉，現時沒有足夠的行車道來維持同樣的出行習慣以及同樣的私家車通行數量。 懇請以往駕駛私家車出行的人開始思考其他出行方式，我們需要收集儘量多人的意見。 西雅圖交通部 (SDOT) 以及我們的合作夥伴隨時準備行動以支援此重大變化，但我們希望瞭解大家在其中有哪些需求。

今天發佈了兩種途徑可讓社區提供回饋意見，有助於西雅圖交通部 (SDOT) 確定各項難題，安排解決方案的優先次序，並制定計畫令更多人能夠安全出行（乘坐巴士、騎自行車、步行或乘坐水上計程車），以便配合逐步重新開放本市的經濟活動。

「西雅圖西區重新連接」問卷以及街區優先次序流程選票將開放至 2020 年 7 月 31 日。 該問卷及選票提供多種語言版本，可在我們的網站獲取電子版，並可聯絡 westseattlebridge@seattle.gov 或致電 206.400.7511 獲取紙質版。

八月，西雅圖交通部 (SDOT) 將與西雅圖西區社區工作小組共同合作，分析社區的回饋意見並制定進展計畫。

在 2019 冠狀病毒病 (COVID-19) 的影響下，我們面臨著資源十分受限的環境，而社區參與填寫這些問卷和投票將有助於西雅圖交通部 (SDOT) 以及交通合作夥伴安排各項適當改進措施之優先次序。 請大範圍分享此消息！

有關「西雅圖西區重新連接」問卷、街區優先次序流程選票，以及「西雅圖西區重新連接」計畫的背景資訊，請瀏覽我們的網站：www.seattle.gov/reconnectwestseattle.