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2020年7月15日-美國人口普查局宣布，在全國特定地區針對尚未回應人口普查的家庭展開後續行動，從7月30日開始，人口普查員將開始探訪14個州和波多黎哥35個人口普查辦公室管轄的家庭：其中包括華盛頓州的Everett, Olympia and Seattle。

至於全國大部分的人口普查辦公則將於8月11日開始後續的登門造訪作業。所有普查辦公室都將在10月31日之前完成登門收集普查資訊的工作。

現在，住戶仍可以通過填寫收到的紙質問卷並寄回。也可以利用my2020census.gov上網回覆或打普通話專線844-391-2020，廣東話專線844-398-2020來做出回應。這樣就不需要普查員親自登門收集資訊。

雖然全國大部分的人口普查辦公室將於8月11日開始後續的登門造訪作業, 而隨著8月11日的到來, 人口普查局以普查員及公眾的健康安全為前提, 也會在少數特定地區登門探訪住戶. 之後數星期，行動會擴大到防疫措施已放寬的地區。所有普查辦公室都將在10月31日之前完成登門收集普查資訊的工作。

現在，住戶仍可以通過填寫收到的紙質問卷並寄回。也可以利用my2020census.gov上網回覆或打普通話專線844-391-2020，廣東話專線844-398-2020來做出回應。這樣就不需要普查員親自登門收集資訊。

普查員造訪時有任何保護雙方的措施嗎?

人口普查局將為普查員提供口罩，並要求普查員在工作時戴上。他們到訪時將遵循疾病預防控制中心和當地公共衛生準則。人口普查員必須在社區開始工作之前，完成有關社交疏離以及相關的COVID-19培訓。

人口普查員是從當地社區僱用的。所有的人口普查員都說英語，而且很多具備雙語能力。如果上門的普查員不講住戶的語言，住戶可以當場要求說他們語言的人口普查員回訪。登門的人口普查人員將帶著相關材料來幫助識別住戶所用的語言。

如果普查員造訪時沒有人在家，普查員將留下曾經造訪的通知，其中包含有關如何利用上網，打電話或以郵件進行回覆的信息。人口普查局鼓勵住戶與普查人員合作，並確保在2020年4月1日生活在其家庭中的每個人都被計入。

如何識別人口普查員

可以通過有效的政府身份證件及照片，美國商務部水印以及證件上的失效日期來識別人口普查人員。為了確認人口普查員的身份，公眾可以聯繫其區域人口普查中心與人口普查局代表交談。

為何某些區域辦公室決定早於8月11日開始讓人口普查員登門造訪？

人口普查局的運營領導層確保特定區域辦公室有足夠的準備展開提早上門的作業, 以跟進尚未回應2020年普查的家庭。為了遵循聯邦，州​​和地方政府的安全和健康指南, 每周視情況宣布普查員提前上門的特定區域。為此, 普查局對各地區的普查狀態進行了全面審查, 並考慮為普查員購買個人防護的進度, 以確保人口普查局工作人員能夠安全地恢復操作。

關於2020年人口普查

美國憲法規定每10年進行一次人口普查。 2020年人口普查的目標是計算2020年4月1日（人口普查日）居住在美國的所有人。人口普查統計數據用於確定每個州在美國眾議院中的席位數，並告知各州，地方和聯邦立法者在未來10年每年如何分配數十億美元的聯邦資金。

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