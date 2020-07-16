華盛頓州西雅圖市──2020年7月8日──健安行政總裁盧兆章（Nigel Lo）宣佈其退休計劃，並將於2021年1月1日正式生效。健安董事會並將立即展開遴選行政總裁繼任者來領導健安。

由2018年開始任職至今，盧兆章一直是健安近期發展和成功的推動力，包括監督健安支援性住房計劃的啟用，為健安及國際診所的聯合項目AiPACE及其二千萬元基金籌募運動提供領導，並在最近新冠疫情期間給予健安重大的領導。他還協助該機構獲得了75萬元的捐款，用作更換其療養院的整個通風系統。

健安董事會主席林滋強表示：「當盧兆章於2018年以三年的承諾接任行政總裁一職時，我們所有人都認為這是一項艱鉅的任務。但他不僅成功接班，傳承了這個由溫恩德留下來的重大責任，而且還在任期內給健安留下了不可磨滅的印記，讓健安處於領先地位，以應付長期護理業界未來的挑戰與需求。」

盧兆章指出：「在領導健安的過去三年，是我一生中最重要和最有意義的經歷之一。在任期間，有幸認識很多為耆老們作出無私奉獻和辛勤工作的員工和社區人士。我衷心地感謝他們。退休後，我想與家人和母親共度美好時光。目前母親住在加拿大的一家長期護理機構。」

林滋強主席代表董事會衷心感謝盧兆章的領導才能和遠見卓識，並祝願他退休後生活順利。

健安董事會已組成了遴選委員會，以帶領整個搜尋一位可以領導和推動健安使命之繼任者的遴選過程。健安致力於在整個過程中保持公平和高度透明。有關該職位的職責內容和信息現在可以在健安網站kinon.org/current-openings上找到。有關搜尋適當人選與及遴選委員會的所有通訊請直接發送至careers@kinon.org與陳紅聯繫。

關於健安

健安本著敬重和支持大西雅圖地區亞裔耆老與家庭之理念，竭誠為其提供符合文化及語言的醫護、社會及教育服務。健安最初成立於1985年，是美國第一家雙語的華人療養院，現在提供全方位的護理，包括保健和教育計劃、家居照顧、生活輔助公寓、復康服務和長期護理。欲獲得更多信息，請造訪健安網頁：www.kinon.org