（JY編譯）許多美國人已接受了衛生官員的建議，在公共場合戴口罩，而拒絕戴口罩的人在未來幾週或幾個月內可能會承受越來越大的壓力，就連多次公開表明不會戴口罩的總統特朗普，在上週六（11日）首次在公開場合佩戴口罩。據《國會山》14日報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）正式敦促所有美國人戴上口罩，以阻止新冠病毒的傳播。

哈佛全球健康研究所所長艾希什·賈（Ashish Jha）告訴《今日美國》（USA Today），從社交媒體上拒戴口罩人士不獲商家提供服務的視頻看到，有「一大批」（sizable minority）美國人對口罩的防疫效果表示懷疑。也有拒戴口罩者說，「口罩令」侵犯了他們的個人自由。一些右傾保守人士稱口罩為壓迫工具，是民主黨的陰謀。戴口罩從單純的防疫措施，淪為政治角力。

由於愈來愈多的證據表明，戴口罩（遮蓋鼻子和嘴）是減緩新冠病毒在社區傳播的有效措施，使更多州長頒布「口罩令」。本月6日，來自32個國家的239名科學家聯署在醫學期刊《Clinical Infectious Diseases》發表公開信，指新冠病毒可由「一些小於5微米的微粒」懸浮在空氣中傳播，而非只由氣溶膠傳播，因此促請WHO更新防疫指引。如果空氣傳播被證明是主要因素，那麼戴口罩可能會成為減低感染的重要措施。

據《國會山報》（The Hill），全美已有21個州和哥倫比亞特區頒布全州「口罩令」，大約一半是強制要求民眾在任何室内或無法保持社交距離的室外公共場合佩戴口罩。上週五（10日），共和黨藉的德州州長格雷格·阿伯特（Greg Abbott）更表示，戴口罩是「避免該州經濟再次停擺的唯一方法」。但同時，一些要求在公共場所戴口罩的州長正面臨法律訴訟挑戰。

賈和其他專家將「口罩令」比喻成交通規則。在大流行期間不戴口罩，就像超速駕駛和酒後駕駛，同樣是危險駕駛、同樣是魯莽行為、同樣會使個人和他人的生命處於危險之中。有專家告訴《今日美國》，隨著政府發布的強制性「口罩令」變得越來越普遍，一些法規、教育以及免費派發口罩等方法，可助改變美國人的行為，類似交通規則如何阻止危險駕駛。

為什麼有些人拒絕戴口罩？

許多美國人重視個人的自由權利，加上CDC的防護政策、文化差異等其他因素，要改變美國人對於戴口罩的價值觀和行爲也需時。目前的這波病毒在南部和西部較為保守的地區爆發，更加突顯出一個現象╴右傾保守人士大規模拒絕佩戴口罩。

而且CDC在其佩戴布製面罩/口罩的注意事項指南中指︰某些人在某些特定情況下，佩戴布製面罩可能會加劇身體或精神健康狀況，導致醫療緊急情況，或引起重大安全問題。這一說法使推動戴口罩意識運動進一步複雜化。當然，一些本身有健康狀況的人，戴口罩時會出現導致呼吸困難、血氧降低等問題，而這些人是被免於戴面罩。

還有網路上有很多錯誤信息，例如一篇有關戴口罩會「缺氧的」帖子，在面書（Facebook）上被瘋傳。

最大的一個因素是，在大流行初期，WHO和CDC並不鼓勵民眾使用口罩，對該措施存懷疑態度。後來在越來越多的證據下，官員們才將該措施加進預防新冠指南中。基於科學的依據改變指導原則是一件好事，可以關於佩戴口罩的「混亂信息」使許多人感到困惑。再者，包括總統特朗普在內的一些有影響力的領導人，到現在還是沒有公開支持「口罩令」。

「口罩令」法規

一些地方政府，包括加州的西好萊塢和佛羅里達州的彭薩科拉（Pensacola），利用罰款來嚴格執行「口罩令」。可是很多執法機構公開拒絕執行該法令。反而，全美大多數商家及企業，拒絕為不戴口罩的顧客提供服務。

安吉拉·達克沃斯（Angela Duckworth）賓夕法尼亞大學心理學教授兼沃頓商學院（Penn-Wharton）的「行為糾正活動」（Behavior Change for Good Initiative）聯合負責人指出，辛辛那提（Cincinnati）的執法策略為全美其他地區樹立了榜樣。當地衛生部環境衛生主管安東尼奧·揚（Antonio Young）表示，大多數時候人們會遵守「口罩令」。遇到不戴口罩者時，衛生督察會與其主動接觸並告知戴口罩的重要性。如遇上不合作居民，處以$25美元的罰款。

達克沃斯和賈希望這種「教育與罰款」制度應廣泛推廣。早期戴口罩被標籤為「生病」，戴口罩是為了防止病人感染他人。其後，因一些研究表明，非生病的人戴口罩可降感染率，特別是現時愈來愈多無症狀感染者。達克沃斯和賈認為，該信息應該在全國範圍內明確傳達，尤其是從值得信賴的政治家、醫生甚至宗教領袖那裡。 此外，政府應實行罰款措施，明確下令執法部門執行這項命令，並激勵企業協助執行。另外，免費分發口罩有助於減少不戴口罩的藉口，並有助於降低民眾與執法部門不必要的衝突。