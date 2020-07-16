（JY編譯）兩個星期前，西雅圖公立學校（Seattle Public Schools）公佈了有關秋季在校復課計劃的初步細節。但如今全美的新冠疫情有反彈現象，有關恢復在校面授課程的健康風險成為激烈討論事項，教師工會和一些學校董事會成員正在尋找替代方案。

本週，西雅圖教育工會（Seattle Education Association）發表了一份聲明，反對秋季的在校面授教學，稱在當前大流行下，這種做法是「魯莽的」，並提倡100%的遠程教學。工會正在與學區就今年秋天的工作條件進行談判。同時，一些學校董事會成員正在起草一份「雄心勃勃」的替代方案，以取代該學區先前提出的複雜的在校復課計劃。該替代方案指，每天在戶外進行兩個小時的教學，其餘大多數時間則是進行遠程學習。 學校建築物將保留用於一小部分活動，包括特殊教育服務和遠程學習支持。

開放校園是重新開放經濟的重要步驟，已成為在全國引發分歧的問題。各學區正在考慮因停課而對兒童的學習能力造成嚴重影響問題，甚至使兒童和成年人聚集在一起的健康風險。

在過去一週，總統特朗普和教育部長貝特西·德沃斯（Betsy DeVos）的威脅，要求對秋季停課的學校停止撥款，這為辯論增添了更多的「火藥」。特朗普政府還討論了有關疾病控制與預防中心（CDC）在學校進行社交疏遠的指南是不切實際的。CDC表示將很快發布更新的指南。

最近的一些研究指出，兒童傳播和感染的風險較低。即便如此，兒童與成年人的聚集，尤其是在新冠狀病毒爆發的地區，可能會造成嚴重後果。教育工作者和政策制定者本週討論了這些影響，並開始重新思考他們的策略。因為他們了解到三名亞利桑那州暑期學校的老師，在保持社交距離、佩戴口罩和使用消毒搓手液等防疫措施下，還是感染了新冠病毒。三人在網上教學時共用一間教室，其中一名教師已經去世。

美國第二大學區洛杉磯大地區（「Los Angeles Unified）本週取消了在校面授的計劃，並選擇了僅以在線方式開始學年。聖地亞哥也一樣。

那西雅圖呢？

「洛杉磯和其他地區的決定目前不影響我們。但我們對所有相關的數據和信息都很感興趣。並且學監會定期與全國其他學監進行溝通。」學區發言人蒂姆·羅賓遜（Tim Robinson）說。

他們將優先考慮病毒傳播的風險：研究人員發現，病毒在戶外傳播風險較低。他們還著重於擴大有色人種的戶外教育部範圍。根據洛杉磯地區調查，有色人種家庭，對於在秋季將孩子送回校園上課感到「不安」。對西雅圖家庭的同一項調查發現，絕大多數人「希望」孩子回校上課，但受訪者主要是白人。該地區的白人比例不到50％。

工會關注華州的病例數字

西雅圖教師工會和華州其他地區的教師工會一直站在辯論的前沿，要求學校等到他們所在地區的新冠病例降低後再重開校園。西雅圖工會主席詹妮弗·馬特（Jennifer Matter）說：「我們不願意拿我們的學生或會員的生命冒險。」

由華州教育部與華州衛生部共同制定的指導方針，指示學區為在秋季在校復課做準備，並制定備份計劃，以防萬一感染率持續上升，不宜在校上課。除了華州制定的一些條件之外，各區還可以自由制定自己的計劃。像西雅圖和塔科馬地區，已採用在線課程和實體教室課程的混合的混合方式。公共教育總監辦公室發言人凱蒂·佩恩（Katy Payne）表示，對秋季在校復課計劃進行審查的過程中，州教育部門的建議並未改變。

據該地區的統計，西雅圖約有2.2％的老師年齡在65歲及以上，他們屬於較高風險因新冠狀病毒而罹患重病的人群，目前的計劃中需沒有針對這群人而作出的任何方針。工會表示，它正在貿討價還價中使用一些時間，要求建立更強大的遠程學習基礎設施，包括為教師提供更多培訓和技術。