CDC建議您在公共場所周圍有家庭成員以外的其他人時佩戴布制面罩，特別是很難維持其他維持社交距離的方法時。當人們在公共場合廣泛使用布制面罩時最有可能降低COVID-19的傳播。簡單的布制面罩可以在家中制作，並且可以幫助防止COVID-19傳播。

縫制面罩和免縫面罩制作說明

縫制布制面罩

材料

兩片10″x6″的矩形棉布

兩根6″的松緊帶（或者橡膠帶、細繩、布條或發圈）

針線（或發夾）

剪刀

縫紉機

教程









1. 剪裁兩片10×6英寸的矩形棉布。使用緊密編織棉，如絎縫面料或棉布片。實在不行可以使用T恤布料。堆曡兩片矩形布料；您將像縫制單片布料一樣縫制面罩。

2. 沿長邊折曡¼英寸並縫邊。然後沿短邊將雙層布料折曡½英寸並縫合。

3. 在面罩的每一邊將一根6英寸長1/8英寸寬的松緊帶穿過較寬的縫邊。這些松緊帶將用作耳掛。使用大針或發夾將其穿過去。將兩端系上。

沒有松緊帶？使用發圈或彈性頭帶。如果您只有細繩，可以將系帶做得更長，將面罩系在您的腦後。

4. 輕輕拉動松緊帶，以便將結頭塞進縫邊中。將面罩的邊收緊在松緊帶上，並進行調整以使面罩貼合您的臉部。然後將松緊帶牢固地縫緊到位，避免其滑動。

非縫制面罩

材料

頭巾、舊T恤或方形棉布（剪成大約20英寸x 20英寸大小）

橡膠帶（或發圈）

剪刀（如果您是自己裁布）

教程













確保您的布制面罩：

緊密但舒適地貼於側臉

完全蓋住口鼻

用系帶或耳掛固緊

包括多層布料

允許自由呼吸

能夠洗滌和機器烘幹而不會損壞或變形

了解更多有關如何佩戴和清洗布制面罩的信息。