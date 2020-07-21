

圖一: Sabine Jessel（King縣檢查員）、梁先生（Liang’s Construction Inc.）和吳先生（Liang’s Construction Inc.）在工程後檢查。.

雨水徑流是當地水域（包括普吉特海灣和杜瓦米甚河）最大的污染源。 雨花園和儲水槽等綠色雨水基礎設施（GSI）從屋頂收集雨水，並防止這種污染進入當地水域。 在西雅圖部份的地區，這是一個特別嚴重的問題，因為收集雨水的管道會與污水管匯合，在暴雨期間有可能會導致污水溢流，流入當地水域。作為解決方法，RainWise計劃提供資金給住在西雅圖這些合流制下水道地區的業主安裝GSI。 控制或儲存降在屋頂上的雨水 ，而不是通過這些合流制管道將其發送到污水處理廠，有助於減少污水溢流。 在西雅圖其他不符合條件的地區中，GSI Mini Grant計劃可以為安裝GSI提供資金，以控制雨水徑流。

最近，為當地的台灣人社區服務的 西雅圖台語基督教會 完成了GSI安裝，包括420加侖和660加侖的儲水槽（參見右圖）。 這座教堂有一個巨大的屋頂（超過3,000平方英尺），周圍有大量人流，非常適合安裝儲水槽和設立教育標牌。這兩個儲水槽每年處理12,800加侖的雨水， 相當於160個浴缸！







這個項目由RainWise Big Roof團隊與教會的領導會面開始，並決定由ECOSS多元文化推廣團隊帶頭來完成。 ECOSS員工Joycelyn Chui與西雅圖台語基督教會的成員Tim Wen和Tai Chan合作，討論項目的細節以及綠色雨水基礎設施（GSI）的可用資金。 教會成員非常支持這個項目。

對於教會而言，ECOSS的文化包容力和幫助是該項目的關鍵。 ECOSS是一個當地的非營利組織，其使命是對擁有各種文化的社區進行可持續實踐的環保教育。 利用King縣RainWise外展補助金的資金，ECOSS幫助各種文化的房主和擁有大屋頂的房主了解和實踐RainWise計劃。此外，ECOSS從承包商Liang’s Construction Inc. 招聘梁師傅和吳師傅，並為協助他們。他們從2017年開始參與RainWise計劃。Liang’s Construction Inc. 的所有者梁師傅是會說粵語和普通話的第一代中國移民，而且是在建築行業具有15年經驗的承包商。

由於梁師傅與教會之間語言和文化的聯繫，台語基督教會的成員可以輕鬆得到他們想要的GSI結果，並使用它們來教育社區成員有關雨水污染的知識。 Tim Wen對項目有這樣的說法：

「感謝ECOSS的員工，尤其是Joycelyn，感謝他們對在西雅圖台語基督教會安裝RainWise設施的熱情和執著。」

梁師傅是數十個RainWise承包商之一。 ECOSS的多文化和多語言能力幫助業主與使用母語的承包商建立聯繫。 ECOSS還通過整個RainWise安裝過程（從項目檢查到文書工作）為他們提供了協助。 如果您有興趣安裝儲水槽或雨花園，並且需要能說英語以外其他語言的承包商，請隨時聯繫ECOSS的Charles Law，電話(206) 201-4957或claw@ecoss.org。

關於RainWise計劃的信息可以在這裡找到： https://rainwise.Seattle.gov

在不符合RainWise條件的King縣其他地區， GSI Mini Grant 計劃 為GSI提供資金，以控制雨水徑流。

這個項目由King 縣RainWise外展補助金資助