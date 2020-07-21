華盛頓州衛生部 (Washington State Department of Health) 已批准King縣申請進入州長Inslee的「安全啟動」計畫第2期，該計畫允許在遵守嚴格的公共衛生指導的情況下，開展一些商業和其他活動，以增加運營。我們知道許多商業所有者迫切希望復工或擴大其運營，因此我們收集了有關所提供的不同許可證選項的資訊，並在此發佈。

人行道或街道上的戶外場所

如果您想使用您企業點前方的人行道或街道上的空間，以增加一個臨時咖啡廳或額外的零售空間，或者如果您是餐車的所有者，您想嘗試在新的銷售地點進行銷售 ，則您需要從西雅圖交通部 (SDOT) 獲取一份「街道使用 (Street Use)」許可證。

靈活的許可證新選項，針對人行道咖啡廳、商品展示及食品銷售

我們提供了臨時許可證選項，以擴大對餐館、零售店、 餐車、及其他售貨商的支援。 這些許可證的有效時間最長達 6 個月。

臨時戶外咖啡廳： 憑藉此許可證，餐館可以在靠近門店正面的人行道或路緣位置設立一個臨時戶外咖啡廳 。 在某些情況下，我們允許將咖啡廳擴展至門店正面之外。 若要獲得臨時咖啡廳許可證，所擬建的咖啡廳應： 無護欄（毗鄰樓宇），或臨時搭建能夠用手杖感知的護欄 在餐館不營業時拆除 沒有位於裝載區（對於路緣地點） 想在其他地點設立咖啡廳或具有較多永久性裝置的餐館仍可申請現有的人行道咖啡廳或Streatery餐飲區許可證.

憑藉此許可證，餐館可以在靠近門店正面的人行道或路緣位置設立一個臨時戶外咖啡廳 。 在某些情況下，我們允許將咖啡廳擴展至門店正面之外。

臨時商品展示： 我們希望助力各企業更方便地推行保持社交距離的做法，同時提高服務客戶的能力。 憑藉此許可證，商家可在其門店附近或路緣位置設立商品展示。 若要獲得臨時商品展示許可證，展示結構應在： 門店不營業時拆除 沒有位於裝載區（對於路緣地點） 憑藉此許可證，也可在門店外而非門店內進行銷售。

我們希望助力各企業更方便地推行保持社交距離的做法，同時提高服務客戶的能力。 憑藉此許可證，商家可在其門店附近或路緣位置設立商品展示。

臨時售貨許可證： 目前我們提供有效時間長達六個月的臨時售貨許可證，在疫情期間，憑藉此許可證商家可更靈活地嘗試在新地點進行銷售，及前往有人居住的地方。 此許可證適用於卡車和手推車銷售食品、花卉、或出版物。 若要獲得臨時售貨許可證，售貨應滿足以下條件： 每天連續售貨時長最多四小時（例如，在午餐時間期間，從上午10點至下午2點） 若售賣食品，與另外一食品服務商家的距離不得少於50英尺，除非有獲得附近食品商家的支援 不得位於一鄰近商家擬使用路緣空間的位置（對於路緣地點） 沒有位於裝載區（對於路緣地點）。 此外，交通部將允許每個街區有兩家以上此許可證類型售貨商。 想在其他地點售貨或持有常規全年許可證的售貨商仍可申請現有售貨許可證。

目前我們提供有效時間長達六個月的臨時售貨許可證，在疫情期間，憑藉此許可證商家可更靈活地嘗試在新地點進行銷售，及前往有人居住的地方。 此許可證適用於卡車和手推車銷售食品、花卉、或出版物。

以下說明我們如何幫助您更輕鬆地獲取這些類型的許可證！

無許可證費用，調整申請要求

為了讓餐館、零售店、餐車所有者、及手推車售貨商更方便地從這些新類型的許可證中獲益，我們採取了以下措施：

免除許可證和審查費用

免除與以下方面相關的日常費用：為戶外咖啡廳、商品展示、及在路緣售貨預留的泊車位置

簡化時間表

對於所有這些類型的許可證，我們的目標為加快完成和優先處理申請審查工作。 審查時間取決於申請複雜性、許可證申請數量、及申請者的準備程度，因此批核時間有所不同。

提供最新公告要求

為加速發放許可證，對於新的臨時戶外咖啡廳和售貨商，目前我們不要求常規的為期兩週的公眾意見期。 但要求這些許可證申請者在開始運營前，先將擬設立的臨時咖啡廳、商品展示或售貨地點，通知附近的居民和商家。

我還需要瞭解其他哪些內容？

由於一些考量因素，如人行道寬度，並非所有地點均有資格獲得這些許可證；我們非常樂意與各位商家探求其他機會，如免費的桌椅許可證。

我如何申請這些許可證？

利用 西雅圖服務入口網站 (Seattle Services Portal) 線上提交許可證申請。 請造訪臨時許可證網頁，瞭解有關如何申請的逐步指引！

私人地產上的戶外場所

如果您想設立或擴展新的戶外場所，以在您的地產上進行業務活動，您可能需要獲得 西雅圖建設與檢查部 (Seattle Department of Construction and Inspections, SDCI) 提供的某種許可證。用於進行戶外業務活動（例如，戶外用餐、戶外銷售或售賣）的任何專用空間必須可供殘障人士使用，並且不得堵塞當前樓宇所需的出口。

如果存在以下情形，您可能不需要許可證

您的戶外場所滿足「土地使用法 (Land Use Code)」的所有標準，例如：

您的戶外場所位於距離住宅區內任何私人地產至少 50 英尺的位置。 您可以在此查看附近地產的區域劃分情況。

您的戶外場所不會影響停車場的車輛行駛通道。

您沒有搭建帳篷或其他結構。

有關私人地產上戶外場所的許可證選項

如果您需要為新的戶外場所辦理許可證，以下方式可幫助您最快獲得批准：

永久使用許可證： 如果您的戶外區域位於距離某一住宅區50英尺以上的位置，並符合本市「土地使用法」的其他所有標準，則您應申請此許可證。 憑藉此許可證，您可永久使用新的戶外空間。

如果您的戶外區域位於距離某一住宅區50英尺以上的位置，並符合本市「土地使用法」的其他所有標準，則您應申請此許可證。 憑藉此許可證，您可永久使用新的戶外空間。 臨時使用許可證： 如果您的戶外區域位於距離某一住宅區不到50英尺的位置，或者您需要靈活適用 「土地使用法」中的其他標準，則您應申請此許可證。 憑藉此許可證，您可以使用您的戶外場所四週，到期後可以繼續重新申請。

如果您的戶外區域位於距離某一住宅區不到50英尺的位置，或者您需要靈活適用 「土地使用法」中的其他標準，則您應申請此許可證。 憑藉此許可證，您可以使用您的戶外場所四週，到期後可以繼續重新申請。 間歇性使用許可證： 如果您的戶外區域位於距離某一 住宅區不到50英尺的位置，或者您需要靈活適用「土地使用法」中的其他標準，並且如果您每週僅需要使用此戶外區域一兩天，則您應申請此許可證。 此許可證的有效時間為一整年。

這些許可證的費用是多少？需要多長時間才能獲得這些許可證？

在處理這些許可證上可能最多需要花費數週時間，費用約為350美元。

在2019冠狀病毒病 (COVID-19) 疫情期間，為支援恢復經濟， 西雅圖建設與檢查部 (SDCI) 在加速完成在私人地產上使用戶外場所的許可證審查工作，並將優先處理服務低注目的社區所需的許可證。 我們建議有興趣獲取這些許可證的企業儘快提交申請。

如何申請這些許可證？

利用 西雅圖服務入口網站 (Seattle Services Portal) 線上提交許可證申請函。

請參見103提示頁，瞭解如何為申請許可證制定一項基本的場所計畫。 場所計畫需要顯示您提出的戶外區域尺寸，並顯示此區域與地產線的靠近程度，還需要提供有關任何桌/椅的標籤。

需要幫助或有疑問？

如果您有許可證選項方面的問題，或在製備申請表上需要幫助，請撥打 206-684-8090 或將電郵傳送至 oed@seattle.gov 聯絡我們，以獲得免費幫助和技術援助。