位於溫哥華市中心的中央圖書館。(圖片提供: Vancouver Public Library)

(溫哥華消息) 溫哥華市中心的中央圖書館(Central Library) ，本周六將以視像會議形式舉行國語活動「在詩中相遇」(In Poetry We Meet: Poetry Reading at VPL)講座。

在詩歌裡 — 遇見有趣的靈魂，遇見你。舊金山作家、詩人和科學家俞淳、多倫多密西沙加桂冠詩人、IT諮詢師星子安娜，朗誦她們中英文詩歌，交流各自在詩歌中，如何穿越時空、跨越疆界、與愛和美相遇。西門菲莎大學(Simon Fraser University) 人文學系教授、林思齊國際文化交流中心主任孔書玉主持。

「在詩中相遇」講座在Zoom 會議室以視像會議形式進行，有興趣參加者請先報名，費用全免，報名後，鏈接和密碼將會電郵給您。可以通過網頁瀏覽器也可以下載應用上Zoom。查詢所有活動日程請登錄vpl.ca/events，或致電604.331.3603查詢。

位於溫哥華市中心的中央圖書館(Central Library)，是溫哥華市的著名景點之一，那看似羅馬鬥獸場的設計，非常宏偉，這圖書館被美國旅遊雜誌Travel+Leisure 評為全球最美的20間圖書館之一，是全加拿大唯一入選的圖書館，已成為溫哥華市居民的一個周末好去處，也是遊客常到的旅遊景點。

「在詩中相遇」國語講座 (In Poetry We Meet: Poetry Reading at VPL)

日期：7月24日星期五，下午3–4:30

地點：Zoom 會議室

費用: 免費

查詢: 604.331.3603

查詢所有活動日程請登錄vpl.ca/events