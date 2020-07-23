（JY編譯）曾是美國新冠病毒重災區的柯克蘭生命護理中心（Life Care Center），該長期護理機構的另一地點，位於皮爾斯縣（Pierce County）皮阿拉普市（Puyallup）南邊的南山（South Hill）分中心，週一（20日）報告了50例新冠病例。大約兩週前，有一名居民死於COVID-19。

當中23人為居民，27人為工作人員。但是，該中心只有31位居民。

該中心發言人蒂姆·基利安（Tim Killian）在一份聲明中指，「我們重視每一位居民和工作人員，我們並在努力防止新型冠狀病毒在中心內傳播。我們為失去的任何居民或員工表示哀悼。」他將疫情歸因於皮爾斯縣廣泛的社區傳播，以及聯邦政府未有支援長期護理設施。

根據皮爾斯縣衛生官員，該縣在過去14天內報告了975例病例，確診率為每10萬人中有108.1例。在過去的兩週中，該縣平均每天有69.5例新增病例，儘管週一報告的病例數有所下降至60例。

「美國生命護理中心已遵守聯邦、州和縣級機構的所有嚴格準則。」基利安說，所有工作人員都通過同一通道出入，並在每次上班前後都進行體溫及症狀篩查。基利安稱︰「任何有症狀的工作人員都會被安排『擦拭』進行病毒測試，按照所有相關準則，他們將被送回家，直到證實他們呈陰性才允許回來上班。」

該中心一名因害怕失去工作而被要求保持匿名的職員說，員工在等待結果時並沒有被送回家。該職員還表示，在過去的一個月中，有多名工作人員生病。而且，該中心的個人防護設備（PPE）短缺，還有非所有工作人員都在上班時戴口罩。

基利安說，所有確診患者都該中心「確診COVID」區域的單獨房間中隔離。基利安補充說，他們將繼續每週進行測試，直到該設施內不再有COVID-19測試呈陽性的居民為止。

華盛頓州衛生保健協會（Washington Health Care Association）首席執行官羅賓·戴爾（Robin Dale）表示，自3月份在柯克蘭的生命護理中心爆發疫情以來，整個華州的養老院已經取得很大的進展。戴爾的組織為療養院等醫療機構草擬政策。他說︰「當時，我們面對著新冠病毒有很多恐懼，現在了解我們在面對什麼，或者至少了解到更多有關我們正在處理的事情。」

戴爾說，華盛頓州確實對療養院所有居民和員工進行新冠病毒測試，結果表明只有0.8％呈陽性。但這只反映簡要情況。戴爾指出，華州需要持續可行的計劃來監控療養院及弱勢群體。