據《Noon Creative》，Chowbus, 一家服務於北美，以優質亞洲美食為核心，主營在線外賣、到店自取、超市配送等業務的專業送餐平台，22日宣布獲得3300萬美元的A輪融資。本輪融資由總部位於矽谷的Altos Ventures領投，Left Lane Capital聯合領投。其他參投方包括Hyde Park Angels、Fika Ventures、FJ Labs和Silicon Valley Bank。

由溫林鑫和張肅羽，兩位中國留學生於2016年創立在芝加哥，Chowbus在競爭激烈的北美外賣市場上，以其精準的市場定位以及獨特的產品功能獲得了一席之地。根據crunchbase.com數據顯示，3300萬美元的A輪融資也是近年來，美國送餐平台公司中A輪融資的最高紀錄。

在過去的一年中，Chowbus的整體營收同比增長700%，員工人數增加了300%，並新增了兩員干將，分別由JUMP Bikes前COO以及Uber前50名員工之一的Kenny Tsai擔任Chowbus COO，和前Groupon高層Jieying Zheng負責Chowbus產品開發。Chowbus在快速成長的同時，在2020年已實現經營現金流為正，被Andreessen Horowitz列入2020年美國「Marketplce 100」榜單，成為美國最大、增長最快的網上交易平台之一，也是唯一一個華人留學生畢業創業上榜企業。

不同於其他的外賣平台，Chowbus在北美市場上深耕亞洲精品菜外賣這一垂直領域，致力於把最好的用戶體驗和服務帶給用戶。2013年, 溫林鑫從上海財經大學畢業後，來美國攻讀碩士學位， 在校期間，發現美國外賣市場雖然總體成熟，在亞洲菜這個細分版塊卻有很多消費者的需求沒有被滿足。美國這塊千億級的亞洲餐市場，由大量中小型餐廳構成，缺乏精細化的運營。於是，2016年，26歲的他與張肅羽一起在芝加哥成立了Chowbus。

以用戶需求為核心，Chowbus在這一細分市場的深度經營，使得很多用戶在想起亞洲美食時，第一個想到Chowbus。除此之外，根據用戶在點亞洲餐時的特殊需求，Chowbus推出了一系列功能升級用戶體驗：獨創的「拼餐」服務使用戶可以同時訂購多家餐廳美食，讓用戶能更方便地將主食、飲料、甜品等一次選購。遠距離送餐功能增加了可選餐廳的多樣性，解決了不住在中國城附近的用戶依然可以點到地道的中餐美食。積分卡和Chowbus plus會員訂閱增加了用戶粘性和社交屬性，讓用戶能夠在點餐同時，還能和朋友分享積分。這些功能使得Chowbus獲得了更為忠誠的用戶，其用戶覆購頻次比其他平台都要高出很多。

在經歷了營收顯著增長之後，本輪融資則接踵而至。Chowbus表示會將此輪融資其主要投入在三個方面：一是將版圖擴展到位於北美及其他國家的更多城市，擴展規模，服務更多餐館和用戶；二是在產品功能，用戶體驗上加大投入，以及更好地打通不同場景下的用戶需求和數據對接；三是服務升級，包括提高送餐速度以及加強客戶服務。

Chowbus在餐廳端也尤其注重，其使命之一正是通過利用科技，幫助更多中小餐廳獲得客戶、升級用餐體驗以及使用數據更好地分析和改善自己的經營情況。此外，Chowbus相信中小餐廳獨特的飲食文化是當代飲食文化多元化進程中不可或缺的一部分。鑑於大部分小餐廳的資源有限，Chowbus則希望能夠通過自身平台的力量來助一臂之力。

「希望能給中小餐館帶來更多收入，也同時能讓西方國家的更多人看到中國創業者的創新，這是我們比較想看到的。」Chowbus的聯合創始人兼CEO溫林鑫說道，「我們深信，只有我們的合作餐廳獲得成功，我們才能獲得成功。我們希望通過更加透明的合作模式，不斷更新的技術平台和更專業的運營能力，全方位地幫助中小餐廳提高營業額，從而與它們成為真正意義上的合作夥伴。」

Altos Ventures的常務董事Anthony Lee表示：「我們很高興能夠投身到Chowbus這一『將地道亞洲美食帶給熱愛高品質亞洲菜品的人們』的使命中來。作為亞裔，我們對這一使命也有著深深的共鳴，同時也十分期待為Chowbus下一階段的發展提供支持。」

「整個市場都在經歷著從線下到線上的永久轉型，而這也是Chowbus正在積極推動的趨勢。通過專注於亞洲精品菜外賣這一垂直領域，抓住有著高忠誠度的龐大客戶群，並支持亞洲餐廳和食品供應商，Chowbus在C端和B端都脫穎而出。除此之外，Chowbus的資本效率也是難得一見的優秀。」Left Lane Capital的管理合夥人Harley Miller說。

目前，Chowbus的配送服務已覆蓋紐約、波士頓、芝加哥、洛杉磯、舊金山、西雅圖、溫哥華、多倫多等20多個北美城市。