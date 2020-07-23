（JY編譯）新冠狀病毒大流行正在掀起企業破產的浪潮，成千上萬的美國零售商、能源公司和其他企業正在受大流行引起的經濟衰退影響。Epiq Global的數據顯示，截至6月30日，今年共有3600多家企業提交了申請第11章的破產保護，以尋求法院保護以免其債務，比去年同期增長了26％。這家法律服務公司發現，僅在6月份，由於美國各地新冠肺炎病例激增，經濟復甦停滯不前，美國企業破產申請比上年同期激增了43％。

家庭娛樂中心和餐廳連鎖店出奇老鼠（Chuck E. Cheese）、租車公司赫茲租車公司（The Hertz Corporation）、知名服裝零售商J.Crew、美國最大的連鎖百貨商店之一傑西潘尼（J. C. Penney）、專售奢侈品的百貨公司尼曼（Neiman Marcus）等，只是在大流行期間銷售下滑下，宣布破產的少數幾家企業之一。不少金融專家認為，最糟糕的時刻還沒有到來。其中，零售商和石油產業尤其脆弱，它們面臨相當於幾十年來經濟增長率的最大幅度下降。例如，位於德薩斯州石油生產商Lonestar Resources和Men’s Wearhouse的母公司、服裝零售商Tailored Brands等公司最近已跳過了債券支付，這是企業財務危機的常見表現。

美國破產協會（American Bankruptcy Institute）執行董事艾米·奎肯博斯（Amy Quackenboss）表示：「隨著用於穩定經濟的政府救助計劃開始到期，申請破產為面臨日益加劇財務困境的家庭和企業提供了保護。我們預計破產申請將因此而增加。」奎肯博斯同時跟踪破產申請情況。

破產並不一定意味著企業的滅亡。通過各聯邦破產法院申請第11章的破產保護，法院將監督企業減少或重組債務和業務，幫助企業更具競爭力。