Photo: Noah Berger@AP

自美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，引爆「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）示威以來，俄勒岡州波特蘭市的抗議活動已經連續了50多天。上週，總統特朗普要求國土安全部出動身穿綠色軍裝的「聯邦執法人員」平息騷亂，引起軒然大波。該市市長泰德·惠勒（Ted Wheeler）認為，聯邦執法人員的到來是「火上加油」， 要求他們離開。

波特蘭騷亂

波特蘭市市長惠勒呼籲聯邦部隊離開該市，並指責部隊對示威者使用「虐待性的手段」。惠勒週日（19日）對《有線電視新聞網》（CNN）說：「部隊是在加劇情勢的升級。」惠勒說，該市有「數十名甚至數百名聯邦政府軍」，並補充說：「他們的到來實際上引發了更多的暴力和破壞。」他又說：「我們不歡迎他們，也從沒要他們來。事實上，我們希望他們離開。」

惠勒的評論與該州州長布朗（Kate Brown）的說法相呼應，後者將特朗普政府的聯邦軍的到來，描述為「純粹的政治秀」。布朗告訴MSNBC，她已於上週二（14日）要求聯邦政府軍隊撤離，並說：「你（聯邦執法人員）正在升級本來就險峻的局勢。」

市長與州長發聲前，俄勒岡州總檢察長艾倫·羅森布拉姆（Ellen Rosenblum）對聯邦政府提起訴訟， 稱聯邦政府拘留示威者的舉動為非法。在訴訟中，羅森布拉姆請求發出限制令，阻止美國國土安全部，法警局，美國海關與邊境保護局和聯邦警衛局在該市繼續逮捕人。羅森布拉姆在聲明中說：「這些行動必須停止。」該訴訟又稱，聯邦官員的行為侵犯了示威者行使其美國憲法第一修正案下的集會權。此外，聯邦官員的「無證」逮捕和拘留示威者亦違反了第四修正案和第五修正案的正當法律程序。

今年5月弗洛伊德死於警察抓捕執法中。兩個月來該市每晚都有示威活動，抗議警察暴力。美國聯邦政府則表示，正在努力恢復波特蘭的秩序。

要求調查

與此同時，週日眾議院民主黨人簽署文件，要求調查司法部和國土安全部所屬的監督機構，在這幾個月的示威期間，是否針對示威者「濫用緊急權力中賦予正當使用武力」之做法。此信是由眾議院內三個委員會主席共同簽署，其中特別提到了波特蘭以及六月抗議活動期間，發生在華盛頓特區拉斐特廣場（Lafayette Square）的驅散行動。

信中寫道：「這是最緊迫的問題。公民憂心政府是否已經部署了一支秘密警察部隊，後者不是在調查犯罪，而是威嚇它們認為是政治對手的人，而此等做法將在擴散到全國。」

波特蘭發生了什麼事？

特朗普部署的聯邦部隊進入該市後，向示威人群發射催淚瓦斯。在上週四訪問波特蘭期間，國土安全部代理秘書查德·沃爾夫（Chad Wolf ）稱抗議者為「暴力無政府主義者」。他批評該州和市政府未能「恢復秩序」，並稱「波特蘭市已連續47天遭到圍困」。上週六（18日）晚些時候，有人看見示威者拆除聯邦法院的圍欄。

俄勒岡州美國檢察官辦公室在推特上發文說，這些圍欄的目的是「降低抗議者與執法人員之間的緊張關係」，並呼籲人們不要對此有所動作。在波特蘭警察協會大樓被縱火後，警方正式宣佈情勢為「暴動」。

上星期，抗議者和聯邦執法人員之間的暴力衝突升級。後者是特朗普在兩週前部署，為了平息國內的騷亂。俄勒岡公共廣播電台（OPB）引述目擊者報道稱，在波特蘭發現身穿迷彩裝和未佩戴識別證的聯邦執法人員，駕駛沒有車牌的車輛，在沒有向當事人說明下，當街抓捕示威者並駕駛離開。

一名示威者佩蒂伯恩（Mark Pettibone）向該電台描述在15日當天，他是怎樣 「被扔入」一輛載著身穿防彈衣人士的車子裏頭中。佩蒂伯恩稱，他之後被帶到聯邦法院的一個拘留所裏，被告知遭到正式逮捕。 但他拒絶回答任何問題後被釋放，沒有任何罰單或逮捕記錄。OPB稱，聯邦官員已指控至少13人犯罪。

特朗普政府說法

特朗普在上週一（13日）表示：「波特蘭之前已經失控，但聯邦執法人員介入後，我想現在已經有很多人入獄」; 「我們非常希望平息動亂。」

在週日的一條推文中，他說：「我們正在努力幫助波特蘭，而不是對該市造成傷害。過去幾個月，該市領導權喪失，讓無政府主義者和煽動者取得控制權。」特朗普本週早些時候表示，聯邦執法人員做得「出色」。