（JY編譯）週二（21日），紐約州州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）、新澤西州州長菲爾·墨菲（Phil Murphy）和康涅狄格州州長內德·拉蒙特（Ned Lamont），宣佈旅行限制名單上多增加10個州份，現在要求來自31個州份的的人如果前往紐約三州地區，必須自我隔離14天。

三名州長上個月發布了國內旅行限制，以防止所謂「熱點」地區的遊客將病毒攜帶回該地區。任何地區的7日病毒檢測平均值陽性率高於10%或者每10萬人中超過10人確診感染新冠病毒，將被列為「熱點」。該命令適用於由「熱點」地區前往三州地區的遊客以及返回三州地區的居民。新增的地區包括：阿拉斯加、印第安納州、特拉華州、馬里蘭州、密蘇里州、蒙大拿州、北達科他州、內布拉斯加州、弗吉尼亞州及華盛頓州。

庫莫在一份聲明中說︰「多虧紐約人努力遵守防疫工作，以及我們以數據驅動的漸進式重啟經濟，我們的病例繼續穩步下降。昨天我們的死亡人數降至自大流行以來最低，在紐約市更沒有死亡例。 儘管該數字令人鼓舞，但隨著其他41個州感染率的上升，我們必須保持警惕。」

上週，庫莫宣布該州將在紐約機場設立「執法團隊」，以確保遵守旅行建議。這位州長說，所有飛往該州航班上的乘客都必須填寫該州衛生部的遊客聯繫表格。並補充說，未能填寫表格的人將處以2000美元的罰款，他們可能被帶到聽證會並下令完成強制性隔離。庫莫當時指︰「紐約在對抗新冠疫情方面取得的成功受到兩個威脅：缺乏合規性以及該病毒從其他感染率不斷上升的州傳入紐約。」

目前尚不清楚新澤西州和康涅狄格州是否遵循相同的執法策略。庫莫的辦公室沒有立即回覆《CNBC》關於計劃如何對非航空旅客實施限制的評論請求。

紐約州曾經是美國疫情爆發的震央，如今已是美國新增病例數最低的州之一，在遏制疫情方面已取得了長足的進步。美國某些地區，例如佛羅里達州和德薩斯州，以前曾對來自紐約三州地區的遊客實行旅行限制，但現在他們正努力應對當地正在爆發的嚴重疫情。

此前頒布旅行限制的22個包括：阿拉巴馬州、亞利桑那州、阿肯色州、加利福尼亞州、佛羅里達州、喬治亞州、愛荷華州、愛達荷州、堪薩斯州、路易斯安納州、密西西比州、新墨西哥州、內華達州、北卡羅來納州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、南卡羅來納州、田納西州、德薩斯州、猶他州和威斯康星州。