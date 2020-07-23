（JY編譯）週二，美國共和黨和民主黨議會討論了擴大為失業人士提供失業保險並為學校提供更多資金的提議，但在下一輪聯邦新冠疫情救助方案的金額仍有分歧。

在與白宮和財政部官員分別舉行會議之後，共和黨和民主黨議員表示，他們預期最終的立法將包括為新冠病毒檢測提供更多資金，儘管總統特朗普的政府較早對此表示反對。但關於是否接受特朗普要求削減工資稅的提議一直存在爭議，甚至連參議院共和黨人都對此表示質疑。民主黨人說，共和黨人和白宮尚未就該提議達成一致。工資稅用於資助聯邦退休計劃，例如社會保障。

美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）表示，共和黨人正在考慮的1萬億美元方案，不足以解決美國經濟和美國人民的健康狀況。民主黨掌控的眾議院在兩個月前通過了一項3萬億美元的救濟法案，共和黨佔多數的參議院對此予以忽視。

佩洛西在與財政部長史蒂文·姆努欽（Steven Mnuchin）、白宮幕僚長馬克·梅多斯（Mark Meadows）和參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）會面後，對記者說：「我們希望看到這份（共和黨的）法案，而不僅僅是進行商討對話。」

舒默說：「我們很高興他們來找我們，我們很高興他們概述了一些非常廣泛的概念，但是他們還沒有準備好達成協議。」但努欽表示，當天的會議富有成果，他希望下週末之前能達成協議。「這是一個重要的時間框架，因為我們希望每周600美元失業救濟舉措在7月31日到期前通過議案。」他說。姆努欽和梅多斯花了整整一天的時間與國會議員討論白宮的立法優先事項，首先是與參議院共和黨人，然後是與佩洛西和舒默。

民主黨人提議撥款1750億美元，以幫助中小學應對這種流行病，並表示決心爭取規模達到3.5萬億美元的救濟法案。其中包括對州和地方政府的援助、發放新一筆現金支票、延長失業保險金和對生活必要行業勞工提供危險津貼及保護。

參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，共和黨人很快將公佈一項新的疫情救助法案，預計規模將達1萬億美元。他說，這將包括1050億美元用於學校重啟、協助小企業、直接向個人和家庭發支票、幫助企業承擔保護員工和客戶的費用。還有疫苗、診斷和治療費用以及針對企業、醫療機構、教堂、慈善機構和政府機構的責任保護。在共和黨內部，關於新立法應包含哪些內容也存在分歧。

據《路透社》，白宮早前威脅要取消數十億美元的新冠病毒檢測資金，以加快談判進度。但出現明顯的逆轉，姆努欽說，政府希望「確保有足夠的資金進行病毒檢測」，並稱這（檢測）是當務之急。特朗普還呼籲削減工資稅，梅多斯表示這是「非常優先的事項」。在國會山採取這提議的可能性不高。麥康奈爾說：「在削減工資稅的問題上及這是否是最好的方法，存在著不同的看法。」

據白宮稱，正在尋求連任的特朗普希望在11月大選之前削減工資稅，並將其視為對飽受新冠疫情困擾的美國經濟的主要刺激措施。民主黨人表示，此舉是不必要的，並可能威脅到社會保障福利。麥康奈爾表示，希望能在8月7日美國國會休會之前，將救濟方案的最終版本遞交給總統特朗普。