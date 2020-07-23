（JY編譯）最近，華盛頓州衛生部（Washington State Department of Health，DOH）與疾病模型研究所（Institute for Disease Modeling）、弗雷德·哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）、華盛頓大學以及微軟人工智能健康計劃（Microsoft AI for Health）合作，發布了最新的全州新冠病毒疫情報告，該報告強調了令人擔憂的傳播趨勢和住院情況。DOH指華州西部早前的平穩水平最近出現反彈，而東部則持續增長。該情況報告表明，華州整體處於「感染」狀態。截至7月初，新冠病毒的傳播在華州大部分地區繼續加速，特別是20至29歲年齡段，病例增長最快。兒童和青少年的比率雖低但在增長中。

所有縣的新增病例均高於上週，也高於該州3月份的前高峰。除亞基馬縣（Yakima）以外，傳播人數，即每名新冠患者將感染他人的人數估計仍遠高於1人。在亞基馬縣，測試陽性率仍然很高，但傳播率低於1人，官員指是與該縣嚴格遵守戴口罩和疏遠政策有關。因此，官員強調居民只要遵守防疫措施，會有所作為。

全州的住院率正在上升。在華州東部，所有年齡段的住院人數都在繼續攀升；西部，亦有所增長，特別是20至39歲年齡段。官員表示，隨著老年人和較弱勢人群的病例數再次增加，住院治療人數可能會繼續上升，醫療系統將再次超負荷。

華州的新冠疫情正在「失控」增長，必須採取具體措施防止病毒的傳播，否則傳播將繼續蔓延。衛生部部長約翰·維斯曼（John Wiesman）表示︰「在這些趨勢中，我們看到了我們集體決策的影響。我們正在危及之前『居家令』為華州所取得的成就（下降趨勢）。我們每個人現在採取的行動將決定接下來會發生什麼。如果我們想在秋季讓孩子回校園上課，並避免新的限制，我們都必須有意識地改變我們的生活方式。這意味著盡可能多地待在家裡，減少與其他不必要的聚會、繼續在公共場所戴面罩及保持社交距離。」