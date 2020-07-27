自從我們報導了因疫情影響鬱金香花園的花束銷路堪憂的文章，大家熱情高漲紛紛發來想團購助農的私信，本報編輯部經過幾週的努力聯繫上了來自華州小鎮Fall City的花農。

疫情前，他們每天為派克市場提供美麗花束，販賣新鮮的鬱金香，水仙花，大麗花，芍藥和各種花草。想必住在或到過西雅圖的小伙伴都或多或少買過派克市場的鮮花吧！這家花店的名字實在太可愛，所以成功吸引了們的注意。

它位於Fall City Bistro旁，店主Angela每天的主要任務就是在花香四溢的小花店裡搭配鮮花花束。 Angela與丈夫Jerry和Jerry的父母一起經營著這家花店和它背後16英畝的花田，Jerry一家來自老撾的苗族，他們一家最愛的花是本土芍藥，花期有一個多月，顏色有白色，粉色，三文魚色和深栗色等。另外，他們最受群眾歡迎的花束是大麗花。

花田中的花骨朵兒從6月到12月初的六個月生長周期中，斯諾誇爾米河的晨霧保護著花朵免受霜凍直到中午的太陽出來。花田的土壤不需要修整併使用豐富的井水澆灌，難怪長出來的花兒都那麼美麗！

截止發稿時，我們已經成功地組織了5次花束團購。而首次活動結束後，編輯部代表所有參與第一次花束團購的朋友，為UW Medicines的醫務工作人員送上了兩大捧鮮花。

花圃也非常感謝大家對Sweet Blissful Blooms的支持。

自第一期的鬱金香主題之後，第二期的鳶尾和水仙百合主題雖然有點冷門，但是還是給不少參與的朋友帶來了驚喜。之後第三第四第五期都是芍藥季——芍藥的人氣之高，從古詩一直延續到如今的社交媒體。早在夏商周時期，芍藥就已被作為觀賞植物培育，還頗具藥用價值。因花的形態相比雍容華貴的“花王”牡丹更具秀麗嬌美之姿，同屬毛莨科的芍藥則被冠以“花相”之稱；又因其開在春末夏初百花凋零之際，又被稱為“殿春花”。











往期團購讀者反饋曬圖

儘管提起芍藥，很多人第一反應的是劉禹錫所作的“庭前芍藥妖無格”，但在更多詩人的筆下，芍藥一直都是美好愛情、蓬勃生命力的象徵，元稹、韓愈、白居易等都不少有相關詩作。也因為美麗與生命力，成為了最早被引種入歐洲的花種。時至今日，芍藥也是經常出現在ins博主裡的人氣王——而且非常好搭配，幾乎可以在任何一位偏lifestyle風格的博主都能看到芍藥的身影。

而本期fafa團購主題是大麗花和繡球，歡迎大家欣賞小編頂著大太陽帶來的花田實拍圖。這期的大麗花來自戶外花田，繡球花來自溫室。花田中上千株，幾十個品種的大麗花正在開放，最受大家歡迎的顏色/品種包括粉色Dinner Plate，它真的像比臉還要大的盤子；不那麼小清新的暗黑色係紅黑色，花田中數它最個性，像是皇后統治整個花田；溫和淡雅的淺黃色；熱情洋溢的正橙色……小編也顧不上正午的陽光直射，一口氣拍了個夠。





大麗花是墨西哥國花，花莖中空，平日花瓶中需要多盛些水。

藍色繡球花語：浪漫、美滿 白色繡球花語：純潔、希望

編輯部實物曬圖



這次花田主表示這周大麗花進入全盛季，歡迎盡情pick它們！

這次Sweet Blissful Blooms的表示將有充足的大麗花和繡球花供大家訂購。不過花田遠在Fall City，運力實在有限，所以這次住在Bellevue以東（包括Bothell、Kirkland等）的朋友仍可以送花上門，Bellevue以西（包括Mercer Island、Lynnwood、Tacoma、Seattle）的朋友需要根據花圃運送能力安排運送時間，也歡迎去北百佳、中國城自取（我們正在盡量爭取給所有的朋友送花上門）。

花束價格（都附送flower food）：

大麗花單買：半打 $15 一打 $30

繡球單買：半打 $20

混合花束：小花束 $15 / 大花束$25 （大小對比圖如下, 請標註主花是大麗花或繡球）

*運力有限，將從下週二7月28日開始派送。 如果需要特定日期，請記得備註，無備註會隨機安排日期送花，不接急單切勿催單。 **請西雅圖/東區住公寓的朋友備註周圍可以drop off的地方，以備送花當天您臨時外出的情況。 為便於統計，使用paypal venmo方式付款的話，下單後請您填寫google form提交送花信息； 具體信息都在表格中，請大家認真閱讀並填寫購買表格：https://forms.gle/cZBFvtoPKwFFURMC8 可將團購金額轉至編輯部官方paypal：info@seattlechinesetimes.com 或Venmo：Bosco-Lam-2； 也可以選擇直接在我們的網上小店鋪下單：https://seattlegps.myshopify.com/ 在購物車（Cart）頁面左下角Special instructions for seller留言您喜歡的顏色