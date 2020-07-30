（JY編譯）由於新冠病例和住院治療呈上升趨勢，據非營利組織「AARP」，截7月27日，全美已有31個州份、華盛頓特區和波多黎自治邦已實行強制口罩令政策，疫情平穩的佛蒙特州的口罩令將在8月1日生效，使其成為第32個要求公眾在公共場所佩戴口罩以遏制COVID-19病毒傳播的州。每個州政府的指令在細節上有所不同（例如，對兒童的豁免年齡在2至12歲之間），但大致上，要求在室內公共場所（例如餐廳和商店）、公共交通、共享汽車服務及在戶外時無法與他人保持6英尺距離時佩戴口罩。

7月中的時候，美國疾病預防和控制中心（CDC）也建議在公共場所佩戴口罩。總統特朗普更在27日參觀位於北卡羅來納州莫里斯維爾（Morrisville）的富士工廠，了解疫苗生產進展時，戴了口罩，這是他第二次在公開場合戴口罩。

可是，在美國還是有許多人拒絕佩戴口罩，更有一些警察等官員，公開表明不會對拒戴的人執法。

阿肯色州小城市馬歇爾市（Marshall）的警察局局長郎·霍蘭德（Lang Holland）表示，他認為新冠疫悄的威脅是被誇大了，並且表示除了光顧的商家及企業有該要求，他才戴著口罩。因此，在共和黨籍州長阿薩·哈欽森（Asa Hutchinson）簽署命令要求在全州的公共場所佩戴口罩的第二天，霍蘭德明確表示他的部門不會在這個約有1,300多名居民的小地市，執行該命令，稱這是違反憲法的行為。一些幾名警察局長和警長更立即表示，他們將不執行哈欽森的命令。德克薩卡納（Texarkana）警察局表示不會執行該命令，稱其主要責任是「打擊犯罪和維持公共安全」。在該州，對屢犯者將處以罰款。

他更指出他沒有讓他的部下佩戴口罩。霍蘭德稱自己是總統特朗普的支持者，他說︰「我想說的是，你有自由去選擇戴或不戴口罩。這不應該由像『保姆』的州政府來決定。」霍蘭德只是全美拒執法的警察局長和治安官之一，他們當中有人說，他們沒有足夠的警力來回應每一個有關拒戴口罩的投訴，並指將違反口罩令的行為視為平常會忽略的小違法行為，例如亂過馬路。他們當中，包括霍蘭德在內，則拒絕口罩令合法化。

阿肯色州中部洛諾克縣（Lonoke County）的治安官約翰·史塔利（John Staley）說，他認同需要口罩令，他的警察官在與公眾接觸時要會戴口罩。但他說，他所在的部門沒有警力來回應有關口罩令的投訴。斯塔利說：「我支持州長的決定，但我們不會因違反口罩令以開出傳票。」斯泰利和其他幾個執法機構的官員表示，如果有企業投訴有民眾拒絕戴口罩或需要絕戴者離開，他們是會做出回應。

州長哈欽森說，他會「服從」（defer）當地警察和警長，並指這是他們對如何確定犯罪優先順序的特權。但是他強調，警察「不要選擇」性地執行法律。對此，衛生官員們表示擔憂，他們說缺乏執法可能會破壞這「急需」採取的措施，他們指出戴口罩能簡單有效減緩新冠病毒的傳播。阿肯色大學醫學院校長坎·帕特森（Cam Patterson）博士曾呼籲在全州範圍內實施提口罩令，他說︰「如果他們破壞了這一命令，他們就是在削弱公共健康利益，這對我來說毫無意義。」

並非所有的警察部門都對強制執行口罩令有所抵抗，但他們希望避免向違規者開傳票。阿肯色州俄克拉荷馬州邊界城市史密斯堡（Fort Smith）的警察局長丹尼·貝克（Danny Baker）在一份聲明中說︰「我有信心，史密斯堡市的絕大多數居民和訪客會互相關心，並將選擇通過個人責任來幫助我們，從而不需要任何執法行動。」

據《美聯社》的調查顯示，美國大眾支持口罩令的比率愈來愈高，甚至長期以來一直不戴口罩的特朗普也表示，戴口罩是「愛國」（patriotic）的表現。

大多數拒絕執行口罩令的警察都是來自共和黨籍領導的州份，這些州份也是早前最早積極重啟經濟或先前反對採取嚴格防疫措施。哈欽森也是之前一直拒絕在阿肯色州下達居家令的州長之一，但他面對該州的病例不斷攀升，只能讓步。自亡兵紀念日（Memorial Day）以來，該州的活躍病毒病例（即減去死亡病例或康復的人）的人數幾乎增加了三倍。該州因新冠肺炎住院的人數幾乎是當天的五倍。

在鄰近的德薩斯州，也有的幾名治安官表示，他們將不執行共和黨籍州長格雷格·阿伯特（Greg Abbott）頒布的口罩令。蒙大拿州的一個38名治安官本月簽署了一份行動備忘錄，他們指該州民主黨州籍州長本月發布的口罩令「並非執法部門發出引用和逮捕違規者的授權」。在阿拉巴馬州，執行情況也有所不同。一些警察說，他們將為未在公共場合戴口罩的人提供口罩，而另一些警察則表示，他們不打算對違規者開傳票亦不會理會。「我們是執法人員，不是社交疏遠警察或口罩警察。我們只需確保社會安全。」貝米內特（Minette ）警察局在Facebook帖子中稱。

紐約曾經是美國疫情爆發的震央，其全美最大的警察局一直在如何執行強制口罩令而努力。警方最初於今年春季分配了1,000名警察來執行戴口罩和社交疏遠的法規，但因在發出的374張傳票中，有193張是發給非裔人士，因此被指出有種族歧視之嫌。現在，該市主要依靠文職工作人員和社區團體成員分發口罩，並鼓勵人們佩戴口罩。

「沒有人要求為口罩令建立一個秘密國家警察（gestapo），」帕特森說。「我們只是在要求社區的良好行為（佩戴口罩）和支持（口罩令），以阻止病毒蔓延。」

暫時沒有實施全州範圍內強制口罩令的州，包括︰阿拉斯加、亞利桑那州、佛羅里達州、喬治亞州、愛達荷州、愛荷華州、密西西比州、密蘇里州、內布拉斯加州、新罕布什爾州、北達科他州、俄克拉荷馬州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州、威斯康星州及懷俄明州。