(溫哥華消息) 由於受到新冠肺炎疫情的影響，加拿大華裔作家協會八月份的《文學月會》，將在在Zoom 會議室舉行，日期是8月1日（星期六)晚上7時至9時，主題是今年的首次新書發布。歡迎會員與文友参加。有興趣參加者可於8月1日上網加入Zoom 會議，進入會場。

發布會將推出九位作家的新著，包括：

1. 陳浩泉、梁麗芳：《加拿大華人文學評論集》（評論集)

2. 趙慶慶：《加拿大華人文學史論：多元和整合》（文學史)

3. 亞堅：《風雪同車》（小說集)

4. 姞文：《新街口》（長篇科幻小說)

5. 杜杜：《中國湖》(長篇小說)

《瑪格麗塔》（ 小說集 )

6. 杜杜、韓牧：《草色入簾青》（詩與攝影合集)

7. 謝博生：《加西采風錄》（散文集)

8. 若智：《原來如此》（散文、小說合集)

加拿大華裔寫作人協會（Chinese Canadian Writers’ Association）於一九八七年在溫哥華正式註冊成立，創會會長盧因，副會長梁麗芳。九十年代初易名為加拿大華裔作家協會，英文名稱不變。該會宗旨是推動加華作家的創作與研究，促進加拿大華裔作家與世界各國的文學交流。近月的疫症蔓延期間，加拿大華裔作家協會仍以電郵、網絡社交媒介等渠道發放信息，及與會員、文友保持緊密的聯繫。加拿大華裔作家協會會長陳浩泉期望此期間會員們多讀書、思考、創作，寫出好作品!

加拿大華裔作家協會八月份《文學月會》

日期:8月1日（星期六)晚上7時至9時

發布會 Zoom 會議鏈接：

https://us02web.zoom.us/j/8374369245?pwd=bTdqVmlPWnAzclpvM00wZ2tlcEdJUT09

會議 ID ： 837 436 9245

密碼： 3699

可提早 20 分鐘進入會場。

更多資訊請参閱加華作協網站：

www.ccwriters.ca