在一個普通的夏天，您可能打算去遠足、露營、探訪家人，甚至到其他國家旅行。然而，由於新冠病毒的爆發，今年夏天已經變得與過往的夏天大不一樣。儘管有些州已經取消了居家避疫的命令，但許多地方企業仍未運轉起來，令人們難以度過一個正常的暑假。全球性流行病使人們認識到，為了應對瘟疫的爆發，我們的生活模式必須採納 「新常態」。

這裡有一些想法，可以讓我們在遵循社交距離準則而在家中度過的夏天變得特別且令人難忘。同時採用新的常規來打破吸煙習慣。

像度假般吃喝

食物是創造度假感覺的好方法。錯過了今年海灘度假的海鮮大餐?那就弄點鮮蝦雞尾酒吧。不得不取消夏季燒烤嗎？沒關係，您仍然可以在後院自己燒烤，或者在室內燒烤。由於旅行暫時不可行，為何不嘗試讓世界各地的食物來到您這裡呢？瀏覽互聯網以獲取烹飪創意，每個人都可以在家自製國際美食。如果您不想做飯，也可以點自己特別喜歡的食物送到家中犒勞一下自己。在社交媒體上分享您烹調的菜餚或您喜歡的食物，同時與您的朋友和家人聯繫。您還可以讓他們知道您想開始無煙生活，並正在計劃戒煙。獲得身邊的人支持將有助於戒煙。

欣賞一部電影或電視馬拉松

有時候，沒有什麼比將您的家變成一個觀看電影馬拉鬆的娛樂中心更輕鬆的了。除了電影馬拉松以外，您還可以觀看電視連續劇或YouTube視頻馬拉松。即使您的家人或朋友不在身邊，您仍然可以通過聊天應用程序與他們一起觀看電影和表演。讓每個家庭成員挑選自己喜歡的節目，然後輪流觀看每個人的熱門節目。您甚至可以進行「中場休息」，通過主題遊戲，用餐或有關情節的討論來暫停「沙發時間」。這可以幫助您保持忙碌，並避免您走到外面抽煙。

安排一場賽事

競爭是最古老的娛樂模式之一。獲勝感覺的美妙，古今一樣。比賽可以帶來一些激烈而又友好的競爭。拿出棋盤遊戲，找一副紙牌，與家人一起玩視頻或手機遊戲。您還可以通過視頻聊天與朋友一起玩遊戲。在遊戲之間，與孩子們交流來分享家庭秘密或家庭傳統，或表達對從他們那裡學習新科技的興趣。詢問有關使用Instagram，如何自拍或在手機上使用那些面部濾鏡等問題。學習新技能可以幫助您保持忙碌和分心，從而擺脫煙癮。

我們可能正經歷著前所未有的時期，但是我們可以藉此機會與家人共度寶貴的時光，而這些時間通常並不存在於我們的常規時間表中。這也為我們邁出戒煙的第一步創造了極好的時機。

如果这段困难时期令你感到无所适从，却又不能不去适应这个新的常态，这是完全可以理解的。何不尝试一些新东西并寻求帮助呢？

ASQ《華語戒煙專線》非常了解目前和曾經的吸煙者所承受的壓力。我們友善且不帶偏見（論斷）的顧問會用粵語或國語提供一對一的電話諮詢，以幫助吸煙者在這個充滿挑戰的時期採取無煙的生活方式。

ASQ《華語戒煙專線》在全國范圍內提供免費服務。請隨時致電1-800-838-8917或點擊www.asq-chinese.org與《華語戒煙專線》聯繫。符合條件的吸煙者有機會免費獲得兩周用量並且直接寄到家中的尼古丁貼片。我們也歡迎煙草使用者的朋友和家人聯繫ASQ《華語戒煙專線》，以獲取建議和資料來幫助他人戒煙。

祝您身體健康，出入平安！

關於ASQ《華語戒煙專線》：

ASQ《華語戒煙專線》由 Asian Smokers’Quitline (ASQ) 運營，並由美國疾病控制及預防中心資助。 ASQ 為美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南語提供免費的，以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得兩週免費的戒煙貼片。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7:00am 至晚上 9:00pm （美東時間早上10:00am 至凌晨12:00am）。今天就打電話或在線登記！

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