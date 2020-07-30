（JY編譯）週二（28日），美國德薩斯州新冠肺炎病例累計達400,336例，累計死亡病例5,713例。該州是繼加州、佛羅里達州及紐約州後，最新一個確診病例逾40萬的州份。白宮新冠病毒疫情工作小組更要求印第安納州、俄亥俄州）、田納西州及維珍尼亞州的酒吧暫停營業，以及修改民眾的活動限制，這無疑是叫停經濟活動。

疫情的反彈下，美國7月消費者信心指數下降幅度超出了預期，這正威脅著美國經濟從疫情造成的前所未有的衰退中復蘇。世界大型企業聯合會（Conference Board）週二發佈的調查顯示，美國消費者對未來六個月的經濟前景感到悲觀。與此同時，數百萬名失業的美國人，每週600美元的額外失業救濟金將於本週六到期。

位於紐約懷特普萊恩斯的高頻經濟公司（High Frequency Economics Ltd），首席美國經濟學家魯貝拉·法魯奇（Rubeela Farooqi）說︰「由於病例激增，導致多州暫停、推遲式修改經濟重啟計劃，這無疑會打擊消費者信心。消費者還擔心就業和收入前景。如果沒有遏制疫情的措施，不能攸經濟更全面地重啟，那麼信心指數將繼續面臨壓力。」

世界大型企業聯合會的調查顯示，美國消費者信心指數從6月份的98.3降至7月的92.6。《路透社》此前詢查的經濟學家們預計該指數將在7月份下滑至94.5。

企業的重啟帶動近幾個月經濟活動，但使美國努力遏制的疫情復燃，迫使情況嚴峻的南部和西部地區的一些州和地方政府再次下令關閉企業或暫停重啟計劃。結果，7月中旬以來，領取失業救濟金的人數自3月下旬以來首次增加，當時生活非必要企業被迫關門，幾乎使經濟停滯。其實早在2月時，美國經濟已陷入衰退。

參議院共和黨人週一公布一份與白宮一起敲定的，1萬億美元新冠疫情援助計劃。但是，該計劃立即遭到了民主黨和共和黨的反對。該計劃與5月份眾議院通過的3萬億美元提案相比，民主黨人譴責它規模過於有限。一些參議院共和黨議員則指3萬億美元提案過於昂貴。

經濟學家將經濟活動的反彈歸功於每週額外600美元的失業救濟金，這是近3萬億美元歷史性刺激經濟方案的一部分。在7月的第一週中，有高達3,180萬人領取失業救濟支票，因此經濟學家警告說，不要停發這一額外補助金。

世界大型企業聯合會表示，根據消費者對當前商業和勞動力市場狀況的評估，7月消費者現況指數從6月的86.7升至7月的94.2。但基於消費者對收入、商業和勞動力市場狀況的短期前景的預期指數從6月的106.1降至91.5。這是自3月以來的最大跌幅，也是有記錄以來的第五大跌幅。

紐約牛津經濟研究院（Oxford Economics）的美國首席美國金融經濟學家凱西·博斯詹西奇（Kathy Bostjancic）表示：「儘管當前狀況指數在一個月內有所上升，但如果經濟沒有恢復前進的動力，我們可能很快就會看到消費者現況指數出現回落。」

該調查所謂的勞動力市場差異指標，是根據受訪者對就業機會是否充裕的看法而得出的，本月的指標從6月份的-2.8升至1.3。 該指標與勞工部就業報告中的失業率密切相關。去年8月，該指標讀數高達38.3。7月預期收入將增加的消費者比例與6月的變化不大，為15.1%，預期收入將下降的比例從14.1%增加到15.0%。

據《路透社》，近期華爾街股市走低，美元兌一籃子貨幣持穩，美債價格上漲。儘管人們為經濟擔憂，但由於抵押貸款利率處於歷史低位，房地產市場似乎經受住新冠疫情的帶來的衝擊。在週二的另一份報告中，美國商務部表示，房屋擁有率在第二季度躍升了創紀錄的2.6個百分點，達到67.9％，是自2008年第三季度以來的最高水平。

新冠疫情帶來的失業影響不成比例地落在低收入勞動者身上，經濟學家指他們往往是租房者，因此對房地產市場影響不大。

房地產市場的強勢可能持續，世界大型企業聯合會的調查顯示，計劃在未來六個月內購買房屋的消費者比例在七月份激增。另外，標準普爾CoreLogic房價指數（Case–Shiller Home Price Indices）報告顯示，全美20個主要城市的房價指數，在4月份增長3.9％之後，5月份比去年同期增長3.7％。