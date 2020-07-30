Oklahoma Army and Air National Guardsmen, under direction of Oklahoma Governor Kevin Stitt and alongside healthcare workers from the Oklahoma State Department of Health, help conduct COVID-19 testing at the Texas County Activity Center in Guymon, Oklahoma, May 16, 2020. As of May 19, 2020, Guymon had 650 confirmed cases of COVID-19, making it second in the total number of cases in Oklahoma. Oklahoma City, which has the highest number of COVID-19 cases, has the largest population of any city in Oklahoma, Guymon is 40th. The testing site was the first in the hotspot city to be open to all residents and not just those with doctor referrals. (Oklahoma Air National Guard photo by Tech. Sgt. Kasey M. Phipps)

（Susie 編譯）在距華州發現首例新冠病毒陽性患者已有6個月的今天，衛生官員們認為當前的局勢正處於「爆炸階段」。雖然我們的醫療系統並沒有超負荷運轉，但是病毒也並沒有被控制。有專家指出，我們現在正處於目前疫情最嚴重州之一的佛羅里達州幾個週前的狀態— 雖然各項疫情數據都在惡性狂飆，但也沒到不可逆轉的地步。

上週四，州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）已針對部分商業和聚集發布了更加嚴格的限制禁令，並且宣布所有居民出門必須佩戴口罩，不再只限公眾場所。與此同時，每個疫苗的相關進展都會激起一絲戰勝病毒的希望，然而事實是，勝利的那天依然遙不可及。

在華州，每日確診數字不斷攀升，一方面是因為檢測數量的增加，但主要原因還是人們警惕性的放鬆導致病毒傳播開來。與3月相比，我們每天的檢測數量已經是當時的2到3倍，但依然沒有達到州長英斯利的標準。與此同時，疫情大流行讓華州感染的不平等性也暴露無遺—佔總人口只有13%的西裔人群卻佔了確診率的43%。

在亞基馬縣（Yakima），病毒在從事農業的移民群體中蔓延，導致該縣內死亡率是全州的4倍之巨。

而在學校裡，疫情肆虐讓本就落後的有色族群以及貧困家庭的學生遭受重創— 學校停課期間的遠程網課，讓這些沒有持續網絡保證的學生更難追趕他們的同學。數以千計的商舖關門歇業。有的復工了，但有的永遠也不會再開了。八十多萬人丟掉了工作，只有不到三分之一的人可以回到工作崗位。

當下的交通也許奇怪地比以往還要擁堵，但是影院、集市、現場音樂？想太多，現在只有外賣和Zoom！

截7月27，晚上11:59分的DOH數據，目前華州已經有1,548人死於新冠病毒，這並不是一個冷冰冰的數字，而是一個個鮮活的生命和背後被摧毀的家庭。而如果我們不嚴格佩戴口罩，這一數字還會在11月之前飆升，沒有上限。

在疫情登陸華州的半年內，《西雅圖時報》派出了大批記者來探查疫情的發展，從病毒死亡率到醫院住院率，再到疫情對華州經濟和教育的影響。目標就是要明確情勢的發展，了解病毒的走向。

病毒傳播：目前COVID-19已經在全國蔓延，並呈現出種族和地域的不平等性。

全州範圍內每天的確診率已經高於最初的峰值，引發衛生官員們的極端禁令。

據上週一份疫情報告顯示，「目前華盛頓州已經處於病毒感染爆炸性增長的初期階段，如果不改變公共行為並出台引導正確行為的相關政策，此嚴重事態將不可逆轉。」

過去的兩週內，華州每10萬居民有129例確診，而之前的峰值是每10萬居民72例。目前專家官員們都把重心放在了陽性檢測率上。今年5月，世界衛生組織（WHO）規定重啟經濟的標準是連續14天以上的陽性檢測率在5%以下。而華州的目標是2%。

截至7月15日一週，華州的陽性檢測率為5.5%，低於全國連續7日的平均值8.6%。紐約這一數值是1%，而亞利桑那州高達25%。但是，截7月27的數據，華州的陽性檢測率上升了少許，達5.7%。

然而在奧卡諾根縣（Okanogan）、基帝塔什縣（Kittitas）、道格拉斯縣（Douglas）和本頓縣（Benton）等氣溫飆高的各縣，陽性檢測率截至7.15一週已經達到了20%，其他偏鄉野的縣市，如富蘭克林縣（Franklin）、亞當斯縣（Adams）、惠特曼縣（Whitman）、格蘭特縣（Grant）和奇蘭縣（Chelan）等都在10%以上，雖然亞基馬縣由於居民佩戴口罩此數字有所下降，但截7月27的數據，該縣的陽性檢測率高達24.8%。

而人均陽性確診率直逼州內平均值的金縣，陽性檢測率截至7.15一週只有3.8%，至7月27的數據已升至5.2%。金縣的衛生官員傑夫·杜欽（Jeff Duchin）博士指出，「現在令人擔憂的是，今年秋冬季，COVID-19病毒很可能會隨著流感季捲土重來。」

疫情當前，全州範圍內的有色人種群體更是承受了疫情的主要打擊。據不完整統計，佔總人口13%的西班牙裔和拉丁裔族群確診率高達43%。而據美國衛生部的數據分析，華州的西班牙裔、夏威夷原住民、以及太平洋島民的新冠住院及死亡率都比州內的白人居民要高。

專家稱這些群體相對有限的醫療資源是此數據差距的一大原因。包括農民在內的很多低收入從業人員無法實現有效的自我隔離。「他們需要能夠自由表達自己的擔憂或獲得（醫療保健和勞動力）資源，而不必擔心受到報復，」亞基馬拉美裔社區基金（Latino Community Fund）組織者克里斯蒂娜·奧爾特加（Cristina Ortega）說。「有些人甚至不知道他們享有病假。」

病毒檢測︰猶如「打地鼠」，檢測量上來了，但是檢測設備短缺和延遲的問題依然存在。

目前華州檢測數量較疫情初期有明顯提升，但是檢測系統依然面臨嚴重障礙。檢測能力不均，實驗室設備減少，檢測供應短缺等都是限制檢測後續發展的因素。華州官員稱，聯邦政府疫情以來不溫不火的支持措施，也讓是州內檢測後續無力的重要原因。

州長英斯利的高級顧問里德·舒勒（Reed Schuler）就此評論，「我們現在就像是在打地鼠，這邊問題剛解決，那邊問題就冒出來了。」

今年3月份，華州的日檢測量為4,000至5,000次，主要針對有症狀患者及其密切接觸者，以及有國際旅行史的人群。自那以後，檢測量隨著門診和實驗室的加入以及無症狀患者的參檢，實現了不止翻倍的增長，達到了每天12,000-13,000次。截至7月27，晚上11:59分，已有945,234華州居民已經參與了新冠病毒檢測。

華州已經克服了早期的鼻咽拭子短缺等問題，但是隨著流感季的逼近，檢測資源短缺問題依然存在，且會直線上升。

據專家解釋，檢測需求的攀升影響了全美兩個最大檢測實驗室的週轉時間，這兩大實驗室檢測了華州近五分之一的陽性病例。而檢測結果的滯後則導致隔離和感染追踪措施更難實行。在巨大的檢測需求下，供應商調配關鍵材料給其他各州，也導致使華州最高效的新冠檢測實驗室— 華盛頓醫學院病毒研究實驗室（UW Medicine’s Virology Lab）舉步維艱。

疫情初期，華州的人均檢測率是在全國名列前5位的，但是如今每1000名居民116例檢測的成績已經排到了全國第38位。解決這些問題的策略包括支持發展最新科技，擺脫對有限實驗室供應的依賴；以及鼓勵門診使用沒有積壓檢測量的實驗室等。

住院率: 相比疫情初期，目前住院率明顯下降，但專家擔心情況會隨著病毒在老年群體內的傳播發生改變。

目前華州的醫院並沒有不堪負荷，畢竟住院人數並沒有如感染人數那樣飆升。不過專家警告，這樣的態勢還需要強有力的措施來維持。

7月以來，每週大約每10萬華州居民就有3名被新冠病毒送進醫院，這比5月的每10萬人2人住院有了增長。但是相較於今年初春疫情瘋狂侵略療養院時每10萬人7人的住院率，這項數據已經有了長足的下降。

與此同時，有關專家們於上週發布警告，稱華州疫情目前在年輕人群體中的傳播很可能會像佛州經歷過的那樣，傳播到老年人群體，而後者更容易發展到病重及需住院治療。並指出頻繁的家庭聚會是這種傳播的主要途徑。

目前金縣不少療養機構裡也出現了感染，官員們稱這很可能是因為年輕的無症狀醫療工作者在不知情情況下傳播了病毒，進而導致了住院人數的增長。除金縣外，其他縣市的病床也在趨於飽和，雖然這一現像在華州東部更為顯著。

在斯波坎縣（Spokane），至6月28日以來已經有25人陸續住院，第一次超過了其3月末的一週新高，20人。相似的情況也發生在了奇蘭縣、道格拉斯縣、富蘭克林縣和格蘭特縣等縣。在亞基馬縣，住院率有所緩慢下降，但是其疫情傳播和住院人數都有過爆炸性增長，尤其在農業和食品製造業人群當中。並且每10萬人中有14人的住院率依然是各縣市中的偏高水平。

而在金縣，近期確診的病例中有三分之二都是年齡在40歲以下的年輕人。住院人群的平均年齡為46歲，相較於疫情初期的80歲有了巨幅下降。

然而據上週五發布的美國疾病預防與控制中心（CDC）研究顯示，輕症新冠肺炎的痊癒即使對於年輕人來說也要花費數週時間。

死亡率: 專家預警，目前的低死亡率很可能難以維持。狡猾的新冠病毒總是能找到最沒有抵抗力的人群下手。

在華州，目前死亡率的平台期數字在感染率一路飆升的情況下依然走低。但是州衛生部官員凱西·洛菲（Kathy Lofy）已經表達了擔憂，稱這種走勢恐難保持。隨著疫情在重症率較低的年輕人群體中的傳播，衛生官員預期病毒會被帶入到老年人群體，並導致部分老年人的死亡。

今年年初，華州曾經是全美受疫情衝擊最嚴重的幾州之一，無論是感染率還是死亡率都遙遙領先。隨著時間的推移，及疫情在佛羅里達州、加利福尼亞州、紐約州、密歇根州、德克薩斯州、路易斯安那州及其他各州的肆虐，華州慢慢排到了後面。

華州每10萬人19.5的死亡率與加州持平，遠低於紐約的每10萬人167.5人。不過具體到縣市來說，死亡數據就有點高到驚人。東部縣市，尤其是亞基馬縣、富蘭克林縣和本頓縣等縣，人均死亡率已經可以與全國範圍內疫情最嚴重的區域相比。

亞基馬縣每10萬人的死亡人數是77人。而疫情嚴重的佛州邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）每10萬人的死亡人數只有48人， 這一數字跟華州東部小縣本頓縣差不多，僅略高於富蘭克林縣。金縣的死亡率是每10萬人28人，雖然這一數據很可能被初期金縣療養院的死亡人數影響產生偏差。

（本文編譯在7月29日，下午4時，華州衛生部（DOH）的網頁數據，停留在7月27，晚上11:59分）