（JY編譯）隨著全美的新冠肺炎病例再創紀錄，許多州、市和縣政府都命令居民外出時戴口罩。 這與疾病控制與預防中心（CDC）的指南相符，該指南戴口罩能有助疫情蔓延。許多零售連鎖店都採取了相同的政策，要求所有光顧的客人和工作人員都戴口罩。

沃爾瑪（Walmart）於7月15日宣佈要求顧客必須戴口罩的新措施後，眾多企業迅速效仿，其中包括克羅格（Kroger）、沃爾格林（Walgreens）和家得寶（Home Depot）。非營利組織「AARP」據全國零售聯合會（National Retail Federation）2019年銷售排名，指全美前40名零售商中的大多數企業已經實施或將實施顧客必須戴口罩入內的規定。以下是截止27日，要求顧客佩戴口罩的10大連鎖店。

沃爾瑪，全美有5,355家門店。作為全美最大的零售商的沃爾瑪已於7月20日起，要求進店顧客必須戴口罩，這也適用於山姆會員店（Sam’s Club）。7月15日宣布該政策時沃爾瑪表示，「每個人只要採取簡單的措施，就能確保自己和店內其他人的安全。」沃爾瑪在商店入口派駐數名「健康大使」，以提醒顧客遵守該措施，「健康大使」已接受特別培訓，解決那些拒戴口罩或不能戴口罩的人所產生的問題。

亞馬遜（Amazon），全美有564間商店。亞馬遜書店、亞馬遜 4星店、亞馬遜旗下的全食超市（Whole Foods）及其他品牌實體店，已在7月20日起實施顧客必須戴口罩的要求。

克羅格（Kroger），全美有3,003家連鎖店。這家全美最大的超市連鎖企業，已強制顧客從7月22日起必須戴口罩進店。適用於克羅格旗下的品牌包括︰Fred Meyer、QFC和Fry’s等。該公司在7月15日的聲明中表示，「我們現在正在採取這一額外措施，因為我們意識到需要採取更多防疫措施來保護我們的國家」。

好市多（Costco），全美有542家分店。早在4月29日僅限會員光顧的好市多宣布，從5月4日開始，全美好市多強制要求顧客必須戴上口罩或掩蓋口鼻。總裁兼首席執行官克雷格·傑利內克（Craig Jelinek）在公司網站上的一份聲明中說︰「我們知道有些會員可能會感到不便或反感，但在這種情況下，我們認為增加安全性比不便重要。戴口罩不僅可以保護佩戴者，還可以保護其他人。」

沃爾格林，全美有9,168家連鎖店。美國最大的藥店連鎖店引用了CDC和其他公共衛生官員的指導，於7月16日宣布，「正在擴大顧客戴口罩的要求，適用於全美所有連鎖分店。」該政策已於7月20日生效。

家得寶，全美有1,973家分店。已在7月22日起，入店的顧客必須戴上口罩。該公司在7月17日宣布更改時說：「商內員工將為那些可能沒有口罩的購物者提供口罩。」

CVS，全美有9,909家連鎖店。全美最大的藥妝店連鎖企業CVS，引用「最近COVID-19感染量激增」的原因，已於7月20日起要求戴口罩的政策。首席運營官喬恩·羅伯茨（Jon Roberts）在7月16日的聲明中說：「我們不要求店員扮演執法者的角色。我們所要求的是，顧客通過聽取專家的意見和響應以戴口罩，來保護自己和周圍的人。」

塔吉特（Target），全美有1,868家分店。該公司在7月16日更新其冠狀病毒響應頁面說︰「自8月1日起，我們要求所有門店的顧客都佩戴口罩或面罩，但患有潛在健康問題顧客和幼兒除外。」該公司將為沒有口罩的顧客提供一次性口罩。

勞氏（Lowe’s），全美有1,727家分店。該家居裝修連鎖店的口罩規定已於7月20日生效。「為確保店內所有人的安全，我們要求顧客佩戴口罩。我們將為需要的人提供口罩。」馬文·埃里森（Marvin Ellison）在7月17日的聲明中說。

阿爾伯森（Albertsons），全美有2,258家連鎖店。Safeway、Vons、Jewel Osco和其他雜貨連鎖店的母公司阿爾伯森於7月16日在其公司網站上宣布︰「從2020年7月21日起，我們將要求所有客人在店內購物時都必須戴口罩，以保護他們自己和我們的員工。」

另外一些已要求戴口罩才可進入的大企業包括︰Apple、麥當勞（8月1日起）、百思買（Best Buy）、雜貨連鎖店Publix、奧樂齊（Aldi）、喬氏超市（Trader Joe’s）、梅西百貨（Macy’s）、百貨商店零售連鎖店Kohl’s、星巴克（Starbucks）、來愛德（Rite Aid）、諾德斯特龍百貨公司（Nordstrom）、Bed Bath & Beyond、大型的辦公用品連鎖店史泰博（Staples）、Office Max、全美最大寵物連鎖店PetSmart、OK便利店（Circle K）、潘娜拉麪包店（Panera Bread）、時裝連鎖店GAP、Old Navy及Banana Republic（8月1日起）、威訊（Verizon）和AT&T等。