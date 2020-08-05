2020年8月3日-美國人口普查局持續評估收集和處理2020年人口普查數據的運營計劃。今天，我們宣布了計劃的更新, 將利用獎勵普查員和僱用更多普查員的方式，來加快完成數據收集和分配計數的工作。這是依照法律要求並由美國商務部部長指示，讓我們能夠在2020年12月31日法定截止日期之前，遞交國會席位分配人數。人口普查局更新後的計劃反映了我們對進行完整計數，提供準確的分配數據以及保護公眾和員工的健康與安全的持續承諾。



• 完整統計：強大的現場數據收集運作將確保我們收集到尚未回應2020年人口普查家庭的人口普查數據。

• 我們將在不犧牲完整性的情況下提高人口計數的速度。作為修訂計劃的一部分，我們將舉辦更多的培訓課程，並獎勵那些高工作時數的普查員。我們還將盡可能延長普查員的電話和平板電腦的使用時間, 以達到最大化的普查資料收集。

• 我們將在2020年9月30日之前結束現場數據收集的作業。民眾自我回答的選項也將在該日期關閉，以利數據處理的開展。根據該項計劃，我們打算達到10年前普查時收集到的數據水平，包括向難以計數的社區進行宣傳。

• 準確的數據和有效的處理：一旦我們從安全系統中取得了住戶自我回應和普查員現場收集的數據，我們將檢視其完整性和準確性，優化其處理過程，並優先處理國會席位分配計數，以符合法定期限。此外，我們計劃增加員工數量，以確保全面營運。

• 靈活的設計：我們的運營保持彈性，其他資源將有助於加快工作速度。人口普查局將繼續分析其外勤工作中的數據和關鍵指標，以確保我們運作的靈活並在法定截止日期準時完成交付。當然，我們也了解，無法控制的事件仍可能發生，例如惡劣天氣或其他自然災害

• 健康與安全：我們將持續以員工和公眾的健康與安全為優先考量。我們的員工將繼續遵循聯邦，州和當地的指導，包括向外勤人員提供適當的安全培訓和個人防護設備。

人口普查局將努力符合2019年7月11日發布的13880號行政命令和2020年7月21日發布的總統備忘錄的要求。一個專家小組正在為此檢視我們採用的方法和選項。有關數據的收集和使用仍在繼續。

我們致力於進行完整而準確的2020年人口普查。迄今為止，已有9300萬個家庭（佔全國所有家庭的將近63％）對2020年人口普查做出了回應。基於我們成功和創新的互聯網回應選項，人口普查局的專職員工，包括我們將在未來幾週在全國各地社區部署的臨時勞動力，都將辛勤工作以取得準確的人口普查數字。

我們感謝我們成千上萬的社區、企業、州、地方和部落合作夥伴的支持和貢獻。 2020年人口普查屬於我們所有人。如果您知道尚未答覆的人，請鼓勵他們今天通過上網2020census.gov，通過電話或填好紙本問卷進行答覆。