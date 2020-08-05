（JY編譯）根據最近對西雅圖市政府薪資數據分析，去年有數百名僱員的收入超過了市長。報導指，在冠狀病毒大流行之前，西雅圖的財務狀況就一直很差。

無黨派智庫「會計真相」（Truth in Accounting，TIA）在1月份發布了一份報告，將西雅圖列為其調查的城市財政狀況最差的第44名，並將其財務狀況評為「D」級。當時的報告指，如果所有納稅人都為市支付債務，每人需要支付5400美元。

報告稱其主要財務問題是，市政府多年來支付沒有「撥款」的「退休金之給付義務」。在承諾的62億美元退休福利中，該市尚未為14億美元的退休金和6.273億美元的退休人員醫療福利的資金，計算在其財政預算內。

根據非營利組織OpentheBooks.com發布的最新分析，使西雅圖市造成財政赤字的另一個原因是，該市僱員的高工資問題。

「僅在西雅圖，為市政府修剪樹木的人每年就能賺到16萬美元，」Open Books公司首席執行官兼創始人亞當·安德熱耶夫斯基（Adam Andrzejewski）說道。

OpentheBooks審核員審核了西雅圖市政府2019年的薪金和退休金記錄。調查發現，在2019年，有601名西雅圖市僱員收入超過了市長詹妮·杜肯（Jenny Durkan），後者的年薪為199,593美元。而市長的薪水更是高於全美其他49名州長。

誓言要將西雅圖警察局的4億美元預算削減一半的市議會議員特雷莎·莫斯莫德（Teresa Mosqued），其收入（131,336美元）比紐約國會議員的基本工資（130,000美元）高，而州議會是州最高的立法機關。

OpentheBooks已經發布了西雅圖警察局的全部工資單。在其薪酬豐厚的員工中，有1,326人每年可以拿到六位數或以上的薪水，還有364名僱員的薪水也都超過20萬美元。

它還發布了西雅圖消防局的工資單，有866位員工的收入達六位數，還有59位員工的收入超過了20萬美元。審計發現，由納稅人資助的市僱員中，每年砍伐樹木人的收入為160,604美元、西雅圖首席圖書管理員的年薪為197,704美元、城市電工的年薪為271,070美元；電線工人的收入為307,387美元； 一些警員的收入高達414,543美元。

「西雅圖的長期財務狀況看起來暗淡，」安德烈耶斯基（Andrzejewski）在對《福布斯》發布的數據進行的分析中寫道。他補充說：「來自（國會山）自治區的左派批評家和保守的財政鷹派都譴責西雅圖市政府對資源的錯誤分配。而且兩個陣營都可以拿出確鑿的數據來證明自己的觀點。」