（JY編譯）據《Q13》新聞，金縣的致命槍擊案比去年同期增加了將近45％，超過140人在金縣被槍殺，幾乎與去年全年總數相近。金縣檢察官辦公室說，絕大多數受害者是25歲以下的年輕人和有色人種。

金縣檢察官丹·薩特伯格（Dan Satterberg）說：「大流行已經使一切都停擺，除了暴力犯罪。現在只是八月，我不知道以後的幾個月將會是怎麼回事。」根據薩特伯格的說法，新冠疫情並沒有阻止槍支暴力問題不斷困擾普金縣。薩特伯格說：「我們只知道很多槍支赫然出現，而且人們正在使用槍支的程度超過了過去四年。」

根據他辦公室的數據，除了致命槍擊案外，兇殺案的調查數量幾乎與2019年的調查總數相約。薩特伯格說：「這正在發生很大的變化。」

槍擊案約有40％在西雅圖發生，其餘槍擊事件主要發生在金縣南部。他給出的地圖顯示了在2020年前六個月中，哪些機構對槍擊事件做出了回應。從該地圖看到，這些電話遍布西雅圖以及南部的倫頓（Renton）、肯特（Kent）和費德勒爾韋（Federal Way）。

令人不安的增長發生在預算削減之時，西雅圖市議會議員希望削減西雅圖警察（SPD）50%經費。薩特伯格說：「在談論如何分配警察資源時，我們需要牢記這一點（槍擊案增多）。這是一種暴力，嚴重影響窮人及有色人種社區。」薩特伯格擔心，如果沒有足夠的資源來支持警察和檢察官，他們將無法應對和解決案件，尤其是最暴力的案件。薩特伯格說，應該重新構想（re-imagined）警務，而不是削減經費。

根據SPD的數據，今年阿爾基海灘（ Alki Beach）的犯罪活動比2019年要多。對於居民來說，他們看到更少的警察。因為加班限制和對COVID-19的擔憂，SPD沒有進行夏季重點巡邏。

住在阿爾基海灘的吉姆·布雷迪（Jim Brady）稱：「這裡過去總是有警察在場，夏天晚上總是有一個流動警察分局，而今年夏天我根本沒有見過他們。」

布雷迪指，由於缺乏警察，導致暴力事件的增加令人沮喪。他說儘管白天這裡看起來很（安全）不錯，但是當太陽下山後卻不是這樣。布雷迪說：「在深夜來這裡要小心，因為這裡似乎已經不再需要遵守法律規則了。」

對於削減警察資源，他認為可以兩方面一起進行。他說，應該為社區項目分配資金，同時還留給執法部門足夠的資金，以便在犯罪發生時繼續進行巡邏和調查。