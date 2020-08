位於溫哥華市華埠新華中心的Centre A藝術館,已重新開放。(圖片提供 : Centre A)

(溫哥華消息) 位於溫哥華市中心華埠新華中心的當代亞洲藝術館Centre A, 曾因疫情關閉,現已重新開放。

訪客可預先約時間參觀Centre A 藝術館,可上網到info@centrea.org。

為了確保訪客的安全,Centre A已有新措施,保持有限的佔用空間,使訪客可以保障一定的社交距離,此外,更加強清潔程序,並要求訪客不要觸摸藝術品和藝術館的陳列品。藝術館的精品店和圖書館將關閉;但是,可以特別要求提供項目。想知道有關館内展覽的信息,可瀏覽網站www.centrea.org。

由於新華中心尚未開放,訪客需要先找位於前門的保安人員以進入大樓。或可致電(604)683-8326,和Centre A 藝術館工作人員聯絡。

Centre A 藝術館建議訪客在參觀時要戴口罩,並在參觀前後對雙手進行消毒。面罩和洗手液將根據需要提供給訪客。藝術館可以為免疫力低或以其他方式確定為高風險的人士,提供私人預約服務,可電郵至info@centrea.org以便安排。

Centre A 藝術館的下一屆展覽是We cast Spells on the Daughters of our Mothers and Mothers of our Daughters (我們對母親的女兒和女兒的母親施放法術),由館内策展技能開發實習生Hana Amani策劃,將於8月14日開幕。展覽將於週三至週五的中午開放至下午五時。由8月14日開始訪客可預約參觀時間。

Center A藝術館是溫哥華的一家非牟利藝術館,致力研究,生產,展示和詮釋當代亞洲藝術。 它是加拿大唯一致力於當代亞洲視覺藝術實踐的公共藝術館。

We cast Spells on the Daughters of our Mothers and Mothers of our Daughters展覽

地點: Centre A , Suite 205, 268 Keefer St, Sun Wah Centre, Vancouver, BC , V6A 1X6

日期 : 8月14日起

入場費: 免費入場

網頁:· www.centrea.org

電話: (604) 683-8326