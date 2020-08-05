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（Susie 編譯）華盛頓州面對及對抗新冠疫情的時間比其他州更長。1月20日，華州斯諾霍米甚縣（Snohomish）確診了美國本土第一例新冠狀病毒。然後在2月，隨著柯克蘭市（Kirkland）一家療養院，生命護理中心（Life Care Center ）爆發該病毒，我們成為美國第一個新冠病毒的重災區。

在疫情登陸華州的半年內，《西雅圖時報》派出了大批記者來探查疫情的發展，從病毒死亡率到醫院住院率，再到疫情對華州經濟和教育的影響。目標就是要明確情勢的發展，了解病毒的走向。本報上週，已總結了病毒傳播、病毒檢測、住院率和死亡率的發展分析，錯過了的讀者可透過本報的網站了解。

已有多名華州衛生官員警告，如果新冠確診人數沒有下降的跡象，華州一些地區的復工計劃/經濟重新開放可能會回到第一階段。雖然我們的醫療系統並沒有超負荷運轉，但是病毒也並沒有被控制。傑伊·英斯利（Jay Inslee）已在上週二（7月28日）宣佈，無限期暫停所有縣現階段前進到一下階段的復工計劃。

疫情預測︰目前模型存在不確定性，但可以幫助評估疫情應對策略，有助控制病毒擴散。

今年3月末，當華盛頓大學一個模型預測華州到7月1日會有1400人死於新冠肺炎時，所有人都覺得難以相信。那時候，死亡總人數只有200。

截至週一（8月3日），晚上11:59分的DOH數據，華州已有1619人死於新冠病毒。改良後的數據模型預測，在所有人都佩戴口罩的前提下，到今年秋季中旬會有另外600人死於疫情。而如果不佩戴口罩，總死亡人數將會超過3300。另外一個記錄顯示更準確的模型於7月22日預測，到今年11月1日，總死亡人數會達到2046。

就所有的模型來說，其預測準確性都是有待商榷的，但這不代表它們不能幫助我們在對抗疫情這條摸著石頭過河的路上走的更確定些。就目前來說，模型的意義已經不在於具體預測的數字，而是政府和衛生官員們制定病毒應對措施和計劃重啟經濟的重要評估工具。

華大模型得出的佩戴口罩的重要性就是一個例子。另外一個是貝爾維尤（Bellevue）的機構預測學校復課可能帶來的6種結果的模型。這項研究表示，如果不採取特殊預防措施，復課的最初幾個月就可能導致疫情的大反彈。

華大模型及其他模型的下一步目標：分析和預測階段性經濟關閉的可行性，以確保疫情與流感季疊加時醫院不會超負荷運轉。

州內經濟: 接下來的幾個月對華州經濟的恢復來說可能至關重要。

自從州長英斯利頒布居家隔離令，關閉諸多商舖以來，華州經濟恢復的跡象依舊不明朗。

表面來看，華州經濟呈現了一些復甦的跡象。自今年3、4月份全州80萬人申請失業以來，目前就業市場呈現了一些好轉的跡象。5月和6月，華州總計增加了約25萬份工作，同時有預測稱華州經濟可能呈現「V」字形回升態勢。但是表象之下，不少經濟學家也預警了很多不確定性的存在。

同時需要注意的是，之前很多經濟復甦的跡象並非來自真正的經濟好轉，而是聯邦政府數以萬億計的經濟刺激計劃。如薪酬保護計劃（Paycheck Protection Program，PPP）的貸款，有效協助了小企業的員工保護；而失業員工每週都會額外收到聯邦政府資助的600美金。這些補助措施都有效緩解了疫情大流行期間的經濟衰退。

然而這些刺激舉措都是暫時的。當企業的貸款用盡，新一輪的裁員就又會到來。到那時，除非國會延長已在7月底到期的每週600美金失業補助計劃，否則居民的消費能力也會隨之下降。

這也就指向了疫情下經濟發展的深層不確定性：疫情惡化是否會導致州長 Inslee 預警過的第二輪經濟關閉？

就在上週，州長對酒吧、餐廳、健身房和其他娛樂設施加強了禁令。即使不出現第二輪的全面關閉和封鎖，消費者也很難感受到正常的生活和娛樂氛圍，外出就餐、觀看球賽、長途旅行等活動都變成了奢望。

心理上、政治上、技術上以及流行病學上的多重不確定性，致使此次經濟危機不同以往，且對商業的打擊更加深重。今年夏天，很多商舖將會選擇永久性關閉，而即使可以強撐的企業也不會輕易僱傭更多員工。6月份的經濟增長已經明顯低於5月份，而如果這一情況延續到7月，那麼經濟復甦的可能性就會愈加渺茫。

接下來的幾個月很關鍵。到底經濟危機會隨著大量破產和裁員的到來繼續深入，還是初期的重啟成果會星星燎原？結果都有待觀望。

目前的經濟數據顯示年底會出現復甦的可能性，但是專家認為接下來4個月依然不好預測。

學校復課: 復課眼看遙遙無期，一些問題急需解決。

目前看來，不管是小學還是大學，未來幾個月的學校授課都會是在網上進行。但是關於今年春季的網課推進，我們還有不少問題有待解決。

當華州的K-12教學樓關閉之後，不僅學校領導要第一時間做出決策，家長和老師們更是在過去的4個月裡努力適應著網上授課的推行。

如很多家長被動開始了為孩子輔導課業的工作，而有些則忙於工作無法抽身；老師們試著用Zoom 或其他視頻會議平台開啟遠程授課；很多學生則由於長時間遠離教室而無法跟上進度；標準考試都被迫暫停；老師們被禁止給學生不及格成績；學校的畢業舞會全部取消，畢業典禮也改成了線上等。

不同的校區採取了不同的應對措施，但總體來說，對學校教學依賴性比較大的學生，比如身患殘疾，或家庭條件貧困沒有持續網絡供應的，都在目前形勢下更加艱難，愈發脫節。

與學校最初關閉時的手忙腳亂不同，當前形勢下教育官員們指可以有數月的時間來準備學校復課。但最近關於復課的聲明卻缺乏很多重要細節信息，引發諸多問題疑問：學校要怎樣向學生提供餐食？怎樣培訓教師們進行遠程教學？怎樣提供幼兒看管等重要服務？這次的復課與以往有什麼不同？等等。

不過有一點毋庸置疑，就是老師和學生們這次再回歸的會是一個完全不同的世界：在倡導平等的舉國運動下，學校要考慮的將不僅僅是師生的安全問題，而是要把教育平等問題作為重中之重。

冒險出門: 越來越多的人開始開車出門，餐廳就餐，同時佩戴口罩。

天氣轉暖，經濟重啟，很多人已經按捺不住，紛紛掙脫隔離政策的束縛。但這也帶來了華州疫情可能會反彈的嚴峻問題。

其中餐廳就餐成為一大隱患。州長英斯利於早前發布了針對餐廳堂食服務的嚴格禁令，只允許同一家庭成員在同一餐桌就餐，所有餐廳，酒吧，釀酒廠，釀酒廠和酒廠都禁止酒吧座位區，且在部分縣市限制了就餐人數。

據OpenTable的數據，截至7月中旬，約有60%的華州重開堂吃服務的餐廳接受預約，每天的入座率大概是以往的30%。這是較3，4月份餐廳關閉只接受外賣時期的一大變化。

同時華州居民的出行量也出現了回升。全州目前交通運輸量是平時的85%，而3月只有37%。不過工作日期間的公共交通運輸量只有去年同時期的一半，金縣公交服務部（King County Metro）的運客量也只有平時的三分之一。

隨著大家出行頻率的增加，口罩的佩戴率也有所提升，各商舖被規定謝絕不戴口罩的客人。州長英斯利的強制口罩令，已擴大範圍，即所有人只要離開家門且有可能與其他人處於小於6英尺的距離就必須佩戴口罩，而不僅僅是公共場所。

在亞基馬縣（Yakima）、本頓縣（Benton）和富蘭克林（Franklin）縣，口罩佩戴率都已經達到了95%，較5，6月份有了巨大提高。據《西雅圖時報》的調查和計算顯示，西雅圖市和斯波坎市（Spokane）地區的口罩佩戴率在整個華州處於領先地位，雖然具體城市和街區稍有區別。如果按每5人中佩戴口罩人數的概率來看，西雅圖市區和國會山地區是64%、西部西雅圖地區是49%、瓦拉瓦拉（Walla Walla） 是39%及森特勒利亞（Centralia）是31%。

疫情發展的數月以來，很多人都染上了厭倦蟄伏在家不知未來命運如何的「COVID 疲勞」。提出這一說法的加州大學戴維斯分校健康部心理學家凱·赫曼森（Kaye Hermanson）博士，同時督促大家依然要保持警惕，不可懈怠。她同時指出，「我們每個人都需要有大局觀，考慮到自己的行為對整個社區的影響。雖然這種意識是較難培養的。」