（JY編譯）新冠疫情已打亂了2020年人口普查。人口普查局已經將原定7月31日截止日期延至10月31日。當局最近在康涅狄格州、印第安納州、堪薩斯州、賓夕法尼亞州、弗吉尼亞州和華盛頓州某些地區，恢復了普查專員上門訪查，幫助民眾完成問卷。全美大多數地方將在8月11日開始上門訪查的參與方式。根據《NPR》的報告，該局可能在9月底結束該參與方式。但所有地方人口普查局都不得晚於10月31日完成與2020年人口統計有關的工作。

據皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項調查顯示，一些沒有自我完成2020年人口普查問卷的住戶指，他們不會與上門填寫問卷的專員合作。該調查於6月16日至22日在線上進行，有4,708名美國成年人參與，當中有40％尚未完成人口普查問卷的受訪者表示，他們不願意與人口普查專員交談。根據憲法規定，美國每十年進行一次人口普查，以便正確統計全美人口數量、經濟特徵和地區分布的最新基準統計數字。這些數字有助美國政府進行規劃、制訂政策、重新分配國會議席等，還有發超過6750億美元的聯邦資金年度分配，因此無法準確地計算統計數據的代價很高。

上門訪查的人口普查專員，必須出示人口普查局的有效證件。在填寫問卷時，必須戴口罩並站在住戶門外，保持6英尺社交距離。據當局稱，他們還將遵守任何其他當地公共衛生準則。如果居民擔心上門訪查方式，可以選擇線上完成人口普查問卷。

皮尤的調查發現，大多美國民眾都願意參與2020年的人口普查。總體而言，有76％的受訪者說他們或家庭成員已填寫並提交了2020年人口普查問卷。調查顯示，老年受訪者已完成問卷的比率較年輕受訪者多︰在65歲及以上的受訪者中，這一比例為89％，而50-64歲的受訪者中這一比例下降到80％，30-49歲的受訪者中這一比例下降到76％，18-29歲的受訪者中急降到56％。調查還發現了種族差異：有79％的白人受訪者表示他們參已參與人口普查，而西班牙裔的這一比例為74％，非裔為66％。

但皮尤的調查與紐約城市大學（City University of New York）城市研究中心（Center for Urban Research）編制的聯邦數據有很大的差別。根據城市研究中心，截至6月18日，全美有61.5％的人口已完成了2020年的人口普查問卷，低於皮尤的76%。該中心的最新分析發現，除阿拉斯加外，每個州的回覆率均超過50％，明尼蘇達州以71.1％的高位位居榜首。

2020年人口普查比以往更簡單，並且問卷不會包含關於個人公民身份的問題。每個人都必須回應人口普查，不論你的移民身份如何，請務必完整地填寫你的人口普查問卷，未完整填寫的問卷會被視為未參與，可能提高美國人口普查局親自上門訪查的機率。在填寫家庭人口普查時，你應該計算所有在2020年4月1日，居住在你家中的人口。只要是在2020年4月1日居於此處或當天大部分時間都居於此處的每一個人都要被計算在內。記得將與你住在一起的所有孩子計算在內。這包括寄養兒童、孫子、侄女和侄子，以及朋友的孩子（即使他們暫時與你住在一起）。別忘了新生嬰兒，即使是2020年4月1日出生的嬰兒，或在此日期仍在醫院的嬰兒。

請謹記，人口普查局從不向你索取填寫問卷的費用、你的社會安全號碼及你的銀行資料。