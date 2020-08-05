美國人口普查局於7月30日舉辦了一場電話新聞發布會，會議上宣佈了2020年人口普查下一階段的行動更新，包括人口普查員即將在本地社區進行的外勤行動。人口普查局還強調了洛杉磯地區的回覆率，該地區範圍橫跨阿拉斯加、加利福尼亞州、夏威夷、愛達荷州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州。

截至7月28日，全國普查回覆率為62.7% ，以下是該地區的具體回覆率：

洛杉矶区域为Los Angeles DMA – 62.3%

• Sacramento DMA – 65.8%

• SF DMA – 68.9%

• SF City – 60.8%

• San Jose City – 70.9%

• San Diego DMA – 68.8%

所有回覆率都在人口普查局的官網上公開顯示：2020census.gov/response-rates。

人口普查局中文發言代表Carol Xie謝昕欣女士強調了回覆2020年人口普查的重要性和迫切性。

「每一個生活在美國的人都需要被計算在內。包括公民和所有生活在美國的人。居住在同一個單位但是沒有關係的人，甚至包括新生嬰兒以及小朋友，」 謝女士說道。 「完成回覆2020年人口普查問卷對每一個社區都非常重要。人口普查數據有助於決定 每年 如何向州和社區分配數千億美元的聯邦資金，包括用於當地醫院和緊急服務的資金。我們的社區都非常需要這些資源。」

「現在就自我完成人口普查，可以避免人口普查專員遲D 上網協助您完成、」 謝女士說道。 「還有14天，人口普查專員就會開始上門為未完成的家庭協助大家完成。人口普查人員到訪時將戴口罩並遵守公共衛生指南。」

除了上門家訪的人口普查員外，人口普查局員工會在比如說超市、藥店、圖書館門口等等地方，從7月13號起，設置了MQA，全稱Mobile Questionnaire Assistance，幫助自主回覆率低的社區居民現場回答人口普查。

「我們鼓勵您在2020年人口普查中與人們互動，並解釋為什麼對您和您社區中的每個人都重要。人口普查的人數增加，意味著有更多機會塑造您的城鎮，城市或州以及整個國家的未。」謝女士說道。

除了提供以上重要的外勤行動通告，謝昕欣女士還回答了誰應該被統計、人口普查員以及COVID-19 安全措施等各種常見問題。

謝女士同時提醒公眾：

• 人口普查員原本打算在五月中旬挨家挨戶探訪住戶。人口普查員的家訪工作現在是從8月11日開始。

• 但是，一些地區人口普查局7月中下旬已經開始人口普查員上門造訪的工作。這些地區的辦事處包括：

• 華盛頓州的Everett、 Olympia、 Tacoma

• 愛達荷州的Boise

• 夏威夷州的Honolulu

• 您可以通過以下幾種方法來驗證上門的是否是人口普查局的僱員：

• 人口普查員將配戴識別證，其中包括他們的姓名，照片，商務部水印和有效期。

• 人口普查員可能也會配帶一個官方提包和帶有人口普查局標誌的行動電子設備(手機或平板電腦)。

• 人口普查員將在當地時間上午9點至晚上9點之間進行工作。

• 人口普查代表將在當地組織和社區活動中使用平板電腦，以幫助個人在線響應2020年人口普查。

• 在2020census.gov上可以了解有關普查員的更多信息，並學會不僅確定普查員，還可以保護自己並避免欺詐。

本次活動由Y&R團隊主持，並由2020年人口普查美國亞裔社區的官方廣告合作夥伴TDW+Co的創辦人及負責人Tim Wang 王開明對為何2020年人口普查如此重要發表了特別演講。

「全美國有超過40%的華裔人士居住在我們這個區域所覆蓋的州，這是非常有意義的。我們是一個非常重要的團體，我們有能力通過數據來證明我們的需求，無論是用於緊急事件或者自然災害，還是用於日常生活。」 王先生說道。「獲得完整和準確的統計數字，我們將會對塑造社區的未來產生廣泛影響。請大家一起鼓勵所有人積極通過上網、打電話或郵寄方式來完成人口普查。」

「响应2020年人口普查是在COVID-19之后帮助社区重建的安全而简单的步骤、」 谢女士說道。 「如果您不尽快回应2020年人口普查，您的社区可能会错过未来10年每年用于建设您社区的资金。人口普查数据为关键的公共服务（如医疗保健，育儿计划，图书馆，公共交通，学校和工作援助）提供资金。」

人口普查所有個人信息完全保密，而且有專屬法律保護：任何人、任何機關或法院都無法用人口普查的記錄做任何不利於你的事；人口普查局也絕不會洩露任何人的個人信息。請牢記，人口普查不會問您的社會安全號碼、任與銀行和政黨有關的事項、或者公民身份。

回應人口普查很容易，您可以上網、 通過電話或郵件來做出回應！您可以在my2020census.gov 上的中文中填寫人口普查，也可以用中文專線做出回應。您也可以在2020CENSUS.GOV/zh-hans 或者 2020CENSUS.GOV/zh-hant 。 上找到中文中文解說。您也可以撥打中文專線找講中文的代表協助解答，普通話專線844-391-2020 或者廣東話專線844-398-2020。