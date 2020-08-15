機構將審查美國海關與邊境保護局針對外籍留學生的行政執法、待遇及拒絕入境的相關規定

今天，亞裔推進正義協會 | AAJC（推進正義協會 | AAJC） 與亞裔推進正義協會 – 亞裔法律聯盟（推進正義協會 – ALC）根據《資訊自由法》（FOIA）向美國海關與邊境保護局提交請求，申請公開該部門針對拒絕與中國有關聯的留學生入境的相關政策。

兩家民權機構根據《資訊自由法案》(FOIA) 提請要求公開相關政策，旨在向公眾提供有關政策變化和簽證撤銷的資訊，特別是與中國有關聯的人員。考慮到政府對華裔美國人及美國移民的仇外心理及過度審查，獲取這些資訊將對公眾有益。

「這份根據《資訊自由法案》(FOIA) 要求公開的記錄將大大有助於公眾瞭解美國海關與邊境保護局在針對與中國有關聯的留學生的行政執法、待遇及拒絕入境的相關規定，」 推進正義協會 | AAJC 移民宣傳部總監梅根·埃薩赫（Megan Eshaeb） 說道。「這些資訊對於確保亞裔美國人與亞裔移民長久以來被這個國家當作替罪羊的行為不會繼續下去至關重要。」

自2019年以來，我們看到多個關於美國海關與邊境保護局拒絕中國留學生入境的報導，該部門幾乎不為此類決定提供任何解釋。2019年8月，美國海關與邊境保護局扣留了九名來自中國的亞利桑那州立大學的學生，並被拒絕入境。為此，亞利桑那州立大學針對美國海關與邊境保護局對該校學生被扣留和拒絕入境的原因缺乏透明度而作出批評，並對該部門搜查學生的電子設備的行為表示關注。這九名亞利桑那州立大學學生的遭遇並非孤立事件。

「特朗普政府持續推進仇外與白人至上主義政策，刻意針對美國移民社區和有色人種，其中包括把所有中國公民及華裔美國人當作間諜對待。為了推進這一觀點，美國海關與邊境保護局拒絕了持有有效簽證的外籍留學生入境，導致他們無法返回美國大學複學，並對此不予解釋或說明。「 推進正義協會 – ALC 國家安全與民權項目的律師賈維利亞·賈米爾（Javeria Jamil）表示。「這些拒絕入境的案例使我們對獲取美國海關與邊境保護局對外籍留學生的行政執法、待遇及拒絕入境等規定的相關資訊有了相應的需求，尤其是針對與中國有關聯的留學生。」

推進正義協會| AAJC 和推進正義協會 – ALC 反對任何以基於種族或國籍的形象定性去針對包括中國在內的外籍留學生。

關於亞裔推進正義協會 | AAJC

推進正義協會 | AAJC 的宗旨是為亞裔美國人和其他服務欠缺社區宣導民權和人權，以促進一個對所有人都公平和平等的社會。

關於亞裔推進正義協會 – 亞裔法律聯盟

推進正義協會 – ALC 成立於1972年，是美國第一家為亞裔美國人服務的法律保護和民權組織。當今美國社會、經濟、政治和種族等不平等現象仍然存在，ALC致力於為社會各個階層爭取平等和正義，尤其注重解決低收入、移民和缺少社會服務的亞裔美國人和太平洋島人群的需求。