Rainier Beach 和西雅圖西南部社區八月份即將啟用步入式檢測點

迄今為止，西雅圖六月份開展的全市檢測已經實施超過80,000次COVID-19檢測。市長Jenny A. Durkan在此成功的基礎上，再增設了第三個全市檢測點，即位於西雅圖南部的Rainier Beach 高中步入式檢測點。Rainier Beach是西雅圖密度最高的 BIPOC （黑人、土著、有色人種）社區之一，全市檢測將增加更多的每週工作天數和每天工作時數，並且檢測量效能增加十倍，每週進行多達 4,000次檢測。西雅圖市還計劃在西雅圖西南部設立第四個檢測點。

6月4日，市長Durkan宣佈了在西雅圖北部和南部的兩個免下車地點合作實施免費全市檢測，並計劃開設第三個地點。迄今為止，西雅圖市在不到兩個月內每天實施遠超2,000 次檢測，佔六月以來全州進行的檢測數量的 15%。有了這些檢測點，金郡的十個最高人均檢測區域中，西雅圖市就有九個。

「西雅圖在開拓創新檢測策略和對受到 COVID-19不同程度影響的大部分弱勢個體和有色人種社區進行免費全市檢測方面處於全國領先地位。」「檢測與我們的行動相結合就是挽救生命，但我們還必須面對現實，那就是我們要一直應對這場大流行病，至少持續到明年」，市長Durkan表示。「保護自己、家人、鄰居、同事和社區取決於我們每個人，所以我們需要戴上口罩，保持身體距離，洗手，並在出現症狀或接觸 COVID 患者時接受檢測。」

Rainier Beach的檢測點以前的工作人員來自 UW Mobile Clinic，工作時間為週三和週六的上午7點至下午1點。但其接納能力一直供不應求。此外，由於可能存在資金缺口，UW Mobile Clinic 計劃在八月初離開檢測點。

Rainier Beach近40%的家庭由黑人和拉丁裔家庭組成，這些家庭受 COVID-19 影響最嚴重，是 COVID-19 感染率和死亡率最高的家庭。意識到這一點後，西雅圖市迅速採取行動，以確保不會出現服務缺口，並加大檢測量效能。西雅圖市全市檢測的營運時間將改為每週五天，週一和週三至週六上午9:30至下午5:30。官員們認為，每天可以實施多達 800次檢測，即每週多達4,000次檢測，數量增加10倍。

「除了採取重要的社區行動，如保持身體距離和戴面罩，檢測是抗擊 COVID-19 的一項關鍵措施，這就是為何擴大西雅圖南部等地區的獲取機會如此重要」，Public Health– Seattle & King County（西雅圖及金郡公共衛生局）主任Patty Hayes表示。「如果知道自己已經接觸病毒或出現症狀，請待在家中並遠離他人，除非前往檢測預約。透過自我隔離，您可以保護家人和朋友，並幫助我們所有人成功地重新開放金郡。」

與 Aurora 和 SoDo 免下車地點一樣，無論健康保險狀況如何，步入式 Rainier Beach 檢測點的客戶都不會被收取費用，也不會收到賬單。對於投保客戶，UW Medicine 將處理個人的私人保險、Medicaid 或 Medicare 賬單。根據華盛頓州法律，保險公司不能針對 COVID-19 檢測收取共付額。 對於未投保客戶，UW Medicine 將直接從聯邦 Families First Coronavirus Response Act Relief Fund（《家庭冠狀病毒第一響應法案》救濟金）尋求補償，獲取檢測費用。為了使等待時間不超過 10 分鐘，客戶必須在此處線上註冊：http://www.seattle.gov/mayor/covid-19/covid-19-testing/covid-19-testing—chinese-(traditional)?lang=zh-TW.

最近幾週，隨著 COVID-19 病例大幅增加，州長 Inslee 已撤回他的 Safe Start Washington（安全開始華盛頓）計劃。在金郡，陽性病例增加了四倍，在州長的待在家中，保持健康指令之前，這是自四月以來最高的七天平均病例數。

儘管大多數人可以並且應該透過其常規的醫療保健提供者獲取檢測，但 Public Health – Seattle & King County 在全市郡擁有多個檢測點，無需註冊申請或要求。造訪Public Health – Seattle King County的網站或致電 206-477-3977 獲取更多資訊。

檢測和強大的接觸者追蹤措施被廣泛認爲是防止社區傳播COVID-19的最重要方法之一。市長Durkan繼續強烈主張聯邦政府迅速增加檢測用品（包括檢測試劑），這是實驗室及時處理採集樣本並返回結果的重要環節。