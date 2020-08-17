疫情期間很多小夥伴都選擇了爬山，露營和野餐這種室外活動來充實生活，今天小編想給大家科普一下在本州需要註意的一些會對皮膚產生刺激的有毒植物，以免大家在出行時受到不必要的傷害。

Carrot family (Apiaceae)

傘形科植物下的胡蘿卜屬，傘形科的外觀特徵為由許多小花聚合成傘形花序（如圖）。主要分布在華盛頓東部，皮膚遇到它分泌的汁液或油脂時可能會起疹子、刺痛、灼燒感；如果攝入過多，嚴重情況下會導致死亡。此外如果接觸眼睛的話，甚至可能導致失明。

Common cow parsnip (Heracleum maximum)

大葉牛防風，也是傘形科植物，獨活屬，分布在華盛頓東部和西部，植物的花和葉子都含有有毒的汁液，皮膚會嚴重灼傷。此外外形與之相似、長得更高的大豕草（Giant hogweed）也是整株有毒。

Poison hemlock (Conium maculatum)

毒參，看樣子就知道也是傘形科植物，傳說中毒死蘇格拉底的“罪魁禍首”，也是莎士比亞《麥克白》中巫婆的毒藥。分布在華盛頓東部和西部，海灘和市區有時候也會看到它的影子，植物的花和葉子都含有有毒的汁液。

Western water hemlock (Cicuta douglasii)

毒水芹，依舊傘形科，分布在華盛頓東部和西部中低海拔，溪流濕土地附近最為常見。植物的花和葉子都含有毒汁液。

Wild parsnip (Pastinaca sativa)

Dan Mullen

野生防風草，傘形科好夥伴，分布在華盛頓東部和西部，生長於幹燥土壤。植物含有呋喃香豆素的化合物，接觸皮膚後會對紫外線非常敏感，很有可能造成嚴重燒傷。

總之在野外碰到傘形形態的花，盡量敬而遠之吧。但大家不用對傘形科產生陰影，我們平時吃的香菜、芹菜還有孜然等香料，都是傘形科大家族的成員。只不過以上外形在戶外遇見時要格外小心。

Buttercups (Ranunculus spp.)

Carine06

毛茛屬，主要分布於華盛頓東部，分布比較廣泛，潮濕和幹燥地區都有分布，花朵和葉子都會對皮膚造成一定的刺激，可能引發皮膚炎。但曬幹後毒性消失。

Climbing Nightshade (Solanum dulcamara)

歐白英，分布廣泛，主要生長在潮濕低海拔地區。當皮膚觸碰到葉子的時候可能會造成輕度刺激性皮疹。果實不可以食用。

English Ivy (Hedera helix)

常青籐，主要分布於華盛頓西部森林低海拔地區，從根莖或者葉子折斷處流出的汁液可能會引發皮疹。如果只是經過不小心碰到樹葉的話就不用太過於擔心。

Poison Ivy (Toxicodendron radicans)

NPS photo/Abby Adkins

三葉毒籐，主要分布在華盛頓東部的低海拔的山麓小丘，開闊地，森林和森林邊緣，河岸等地區。植物的葉子，莖和根都含有有毒的油脂，在秋天，冬天和早春之前，當葉子掉落時莖葉暴露在外面時較為危險。

Poison Oak (Toxicodendron diversilobium)

The Bureau of Land Management

西毒橡樹，主要分布在華盛頓州低海拔地區。植物的葉子，莖和根都含有有毒的油脂，觸碰會引起紅腫發癢等癥狀。

Spurges (Euphorbia spp.)

David J. Stang

翡翠塔屬植物，主要分布在華盛頓州東部。在植物破碎和折斷的莖或葉中會有乳狀樹汁，如果不小心觸碰，加上光合作用會有刺痛或者灼燒感。

Stinging Nettle (Urtica dioica)

異株蕁麻，分布於華盛頓東部和西部，主要生長在陰涼潮濕的土壤，葉子和莖上有小刺，毛尖刺穿皮膚會釋放令人刺痛的液體，如果長時間不處理可能會引發蕁麻疹。

Black Locust (Robinia pseudoacacia)

F Delventhal

洋槐，分布於華盛頓東部和西部，生長在住宅區和河流沿岸，根莖上有小刺。觸碰會造成過敏反應。

Devil’s Club (Oplopanax horridus)

Gillfoto

刺參屬植物，別稱魔鬼的拐杖，是一種熱帶雨林中灌木，主要分布在華盛頓州東西海岸中低海拔潮濕森林地區。植物的莖和葉上有小刺，觸碰會導致過敏反應。

Non-native Blackberries (Rubus spp.)

born1945

外來入侵黑莓，在金縣主要有Himalayan blackberry，分布於華盛頓東部和西部的荒原，森林邊緣，和路邊；Himalayan blackberry的話也常見於河邊和濕地，由於生長速度快很容易擠占其他植物生長空間，有時會堵住道路入口。果實可食，但莖上有比較明顯的刺，不小心觸碰會引起過敏反應。

Black Hawthorn (Crataegus douglasii)

Thomas Quine

黑山楂，主要生長於華盛頓州東部和西部的潮濕或幹燥的中低海拔灌木叢附近。莖上有較長的刺，觸碰可能會引起過敏反應。土著會拿樹枝上堅硬的刺用來做魚鉤甚至穿耳洞等。

NPS photo by Renée West

Oneseed Hawthorn (Crataegus monogyna)

單子山楂，主要生長於華盛頓州東部和西部的潮濕或幹燥的中低海拔灌木或小喬木附近，五六月為盛放期，所以又叫五月花，也是一種常見的園藝植物。莖上有較長的刺，觸碰會引起過敏反應。

Roses (Rosa spp.)

Kelvinsong

野薔薇主要生長於華盛頓州東部和西部的森林和河岸地區，主要分布在灌木叢附近。植物莖上有小刺，觸碰會引起過敏反應。

看完之後是不是發現里面有一些植物是我們經常在住宅區附近就可以發現的，希望通過這篇科普大家可以更好的避免不必要的傷害，看到植物不要隨意的觸碰，也不要隨意摘採果實。