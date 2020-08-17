文+圖 | Lavender

最近疫情搞得小編在家待得生物鐘紊亂黑白顛倒，查了一下最近天氣不錯就想著去西雅圖周邊走走，順便拍一波照片，今天就給大家推薦一下小編去的這一家薰衣草農場，患有《隱秘的角落》後遺癥的登山愛好者們也可以考慮一下這種比較輕松的活動：

Purple Haze Organic Lavender Farm

Photo by Lavender

地址：180 Bell Bottom Rd, Sequim, WA 98382

官網網址：https://purplehazelavender.com/

U-pick 每束/$5

一周七天營業時間為10AM–5PM

從西雅圖出發車程大概兩個小時就可以到達這家薰衣草農場，建議早一點出發，給U-pick留出時間，因為真的非常熱，所以採摘的過程對於我這種強迫癥有一點漫長。

到達後在前台告訴工作人員你想要幾束薰衣草，工作人員會提供對應數量的工具，還會叮囑幾句採摘的數量和註意事項，最後會指給你看哪幾叢是可以採摘的薰衣草。順著方向走就可以看到採摘指示牌，上面會有提示告訴你應該用剪刀剪哪一個部分。

因為是平日，去的人相對比周末少很多，農場還很貼心的在每一排中間都隔了一排來控制社交距離，一下子周圍就一個人都沒有了，讓採摘的過程變得十分安心。

Photo by Lavender

如果在採摘的過程中感覺有點累了，可以去試一下他們的薰衣草飲料和冰淇淋，每一杯飲料都會插上一根可愛的薰衣草，非常值得嘗試！小編最喜歡Lavender Lemonade，建議不要去冰，味道有點甜。

Purple Plamer的話就有一點星巴克同款牙膏水冰茶味，喜歡那種薄荷香料味的小夥伴也可以選擇嘗試。

Tips

因為最近天氣比較炎熱，一定要做好防曬工作，小編很慶幸自己穿了長褲長袖，但是手還是沒躲過看黑的命運，一個下午就會讓你變成兩個色號… …

最好穿長襪，在採摘薰衣草的過程中會有成群的蜜蜂在你周圍飛來飛去，為了避免不必要的傷害還是建議做好防護。

如果不想要在室內排隊的話建議帶一點現金，買飲料和冰淇淋的地方只收現金，如果只帶了卡的話一定要在禮品店的收銀台付完款再回去排隊。

建議選擇淺色系的純色衣服，會跟背景比較搭配，因為農場的土質偏幹走起路來會有很多土飛起來，所以鞋子和衣服的長度都要慎重的選擇。

特殊時期，建議帶一些消毒濕巾。

採摘過後當然就是拍照了，右邊一整片薰衣草都是給大家用來拍照的，農場還很貼心的放置了很多比較矮的紫色系椅子在花叢里面，讓大家更好的找到角度拍照，只要想好了動作很難會拍出廢片（請參考小編的展示）：



















因為是工作日，小編也看到了一些比較專業的攝影師帶著糢特去拍作品，偷偷地從遠處學習了一下他們的動作。不過還是不太建議大家穿長裙來拍，除非你做好了變成“灰姑娘”的準備。而且那里的廁所也只有Honey Bucket，所以一切都要慎重地考慮！畢竟穿夏季流行款泡泡袖，碎花小紗裙的迪士尼落跑公主鏡頭背後都是要付出代價的。當然，男生也最好不要穿落地褲。

農場的最後面有可以租的房子，詳細信息可以在官網查看，房子前面有一小片彩色的繡球花（小編的最愛！！！）雖然只有一小片，能拍攝的角度也很少但是還是建議大家可以嘗試一下！

Photo credit: Purple Haze Organic Lavender Farm









農場里還養了一只很可愛的兔子，小編去的那天剛好見證了“農場落跑公主”逃跑的瞬間，幫著工作人員在薰衣草叢里面追了好久，但是平時它都會安靜地待在中間的籠子里，有興趣的小夥伴可以去擼一擼～

平時我是很少會在Gift shop買東西的，但是這一次有一個東西立刻吸引了我的註意，平時就對大腸發圈蜜汁喜歡的小編看到了這個很特別的，里面有風幹薰衣草的粉紫色發圈，味道絕對不輸給其他普通的薰衣草香包，搖晃的時候可以很清楚的聽到里面有很多幹的薰衣草，很特別也很可愛，建議喜歡大腸發圈的小夥伴都可以看一看～

PS：其實在去薰衣草農場前小編還去了附近十五分鐘車程，大名鼎鼎的Olympic Game Farm，一個可以坐在車里喂小動物吃面包的大型農場，但是整個體驗下來我想把一些個人感受分享給想去的大家——

聽了別人的建議在售票口買了三大包全麥面包，一開始還比較有新鮮感看到兩三只動物還沒有發生搶奪的情況，從第五分鐘開始手里的面包就根本停不下來了，成群的動物會因為想吃面包把車包圍起來，那時候我才理解為什麼工作人員要跟我說勇敢點要輕輕的把他們“撞開”，不過如果還是想要去體驗一次的話，就一定要做好車上沾滿口水，面包渣掉滿車的準備了。進入之後駕駛速度一定要很慢，最好買三包以上的全麥面包（疫情期間農場不允許外帶面包投喂，必須在售票口購買，價格是$3/袋）。

更多有關Olympic Game Farm的攻略，歡迎回顧我們微信平台和網站的文章。也歡迎大家跟小編交流你們在疫情期間選擇的戶外活動！