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在針對街頭咖啡館和路邊空間之免費許可的基礎上，西雅圖市長Jenny A. Durkan於上月底宣佈，會將擴大一個或多個街區的封路許可，這是西雅圖在持續的公共衛生危機中為支援企業所做的努力的一部分。這些新的許可將為餐廳和零售商店提供更多的經營空間，同時根據州長Jay Inslee 的Safe Start（安全啟動）計劃為顧客和路人提供更多的移動空間。該市已經於2020年7月29日開始接受這些封路申請。

「我們都必須與我們地區日益增多的COVID-19病例作鬥爭。由於我們看到越來越多的病例來自社交聚會和室內用餐，所以我們可以為我們的餐館和企業在戶外安全經營創造更多的機會。」市長Jenny Durkan 表示。「在我們成功的街頭咖啡館和路邊空間許可試點的基礎上，我們宣佈，全市範圍內對希望申請的企業和社區提供封路。」

上個月，t市政府宣佈了免費的街頭咖啡館和路邊空間許可，該許可允許餐館、零售店、自動販賣車和手推車在人行道上營業或在其業務前的路邊空間營業。這些新的臨時許可選項可幫助企業主成功地開展業務，並透過擴大其業務範圍來安全地重新開業。許可證的有效期最長為六個月，Seattle Department of Transportation（SDOT，西雅圖運輸部）正在加快許可審查的過程，以確保符合條件的企業可以快速使用此新資源。迄今為止，SDOT 已收到 92 個接頭咖啡館和路邊空間許可申請。想要申請此類許可的企業主，請範圍SDOT 網站 獲取更多資訊。

「我第一次聽說想要擁有咖啡館街的想法是來自我所在地區的商家，這些商家正在發揮創意構思如何在保護公眾健康的同時為客戶提供服務。我很早就表示希望看到我們的城市使用我們現有的公共空間和通行權來創建一個安全的地方，以便彼此相見並促進我們的小企業的發展。在我們促進經濟活動的同時，為行動不便的人們保持人行道空間是很重要的。我相信我們可以兩者兼顧，同時我希望咖啡館街可以為使用這些步行空間的每個人帶來成功，」市議員Dan Strauss （西雅圖西北部，第6區）。

此外，西雅圖市為目前已根據州長的Safe Start 計劃授權開放的小型企業製作了一系列第2階段重新開放工具包。重新開放工具包並非旨在提供公共衛生指導，而是旨在從州和縣中提取資訊，並使重新開放指南更容易獲得。這些工具包為小企業主提供了重要資訊，包括重新開放的清單，獲取個人防護設備 (Personal Protective Equipment)和財務援助的資源、檢測側資訊以及租金和商業租賃援助。

「發放封路許可，使西雅圖能夠以一種能夠使人們保持安全和健康的方式重新營業，是實現公平經濟復蘇的關鍵，」 SDOT主管 Sam Zimbabwe 表示。「工作人員正在優先處理封路許可申請，提供輔導課程，不久我們將擁有多種語言的材料來支援大家進行成功的申請。」

作為許可過程的一部分，許可申請人將需要通知並證明臨近企業和居民對擬議的封路措施的支持。儘管免除了一般的 SDOT 許可費用，但申請人須負責與封路提議有關的任何費用，例如路障，臨時禁止停車標誌和桌子和椅子。亦要求申請人遵守所有相關的州和地方公共衛生指南。許可的審查時間因複雜性和申請人的準備程度而異，因此我們鼓勵您使用我們的培訓資源。請繼續留意有關新封路請求資格準則的更多資訊。

如需更多有關這些新的臨時許可類型之資訊或安排相關培訓課程，請登錄我們的網站: http://www.seattle.gov/transportation/permits-and-services/permits/temporary-permits或發送電子郵件至publicspace@seattle.gov。

自從 COVID-19 大流並行在華盛頓州爆發以來，西雅圖市為弱勢社區提供了救災資源。資源包括租金援助、為必需行業工人提供的托兒服務、免費檢測場所、為無家可歸者提供住所以及小型企業支援和雜貨券。

西雅圖市還為受 COVID-19 影響的居民和小型企業建立了一個綜合資源網頁：http://www.seattle.gov/mayor/covid-19

當有更多的可用資訊時，該網頁將進行更新。