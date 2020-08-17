Stride BRT在SR522和NE 145th Street項目將使北華盛頓湖社區的公共交通更便利。金縣選民於2016年11月通過了Sound Transit 3（ST3）計劃，其中包括了SR 522/NE 145th BRT項目。一旦投入使用，這條路線將被稱為Stride S3路線。

Stride S3路線將以快速、頻繁和可靠的公交服務將北華盛頓湖的社區與地區公交系統連接起來。

Stride S3路線將與King County Metro的路線共用車站，便於乘客在這條主幹線上導航和換車。乘客還可以在Shoreline South/145th車站換乘Link輕軌，並在Bothell（博塞爾）換乘I-405 Stride S2和Community Transit（社區公交）。

本項目包括在Lake Forest Park（湖林公園市）、Kenmore（肯莫爾）和Bothell的額外停車設施。

除了S3路線以外，Sound Transit（海灣公共交通局）還將在Lynnwood（林伍德）與Bellevue（貝爾維尤）之間，以及Bellevue與Burien（布里恩）之間的I-405和SR 518沿線提供Stride BRT服務。

更多關於I-405 Stride BRT的項目信息，請到訪：soundtransit.org/i405brt

什麼是Stride S3路線？

Stride S3路線，或SR 522/NE 145 公交車捷運系統（BRT）服務將通過快速、頻繁和可靠的公交服務將北華盛頓湖的社區與地區公交服務連接起來。

乘客將可以在SR 522/NE 145 Stride S3路線、I-405北Stride S2路線、Link輕軌列車和Sound Transit（海灣公共交通局）、Community Transit（社區公交）和King County Metro（金郡公交部）提供的其他公交服務之間換車。

有哪些最新進展？

自2019年春季以來，Sound Transit一直在進行概念設計和環境審查工作。請查看設計最新進展和時間表。

目前預計將於2024/2025年開始提供BRT服務。為了新冠肺炎蕭條和進行中的Sound Transit（海灣捷運委員會）董事會路線調整過程，項目日程可能會更改。

2020年間，Sound Transit將通過完成《州環境政策法》（SEPA）的檢查清單來結束概念設計和環境審查，還將繼續推進更詳細的初步設計。

01 項目的下一步是什麼？

2020年間，項目團隊將通過完成《州環境政策法》（SEPA）的檢查清單來結束概念設計和環境審查。項目團隊隨後將請Sound Transit（海灣公共交通局）董事會確定待建項目，此舉將推動項目進入下一個階段：設計和施工。

在設計階段，Sound Transit將：

完成道路和人行道的設計。

完成車站設計和公共藝術。

獲取土地使用、環境和施工許可。

開始物業收購流程。

02 設計最新進展

車站地點

自2019年春季以來，Sound Transit評估了不在選民投票通過的項目中的三個車站。評估包括潛在客流量、與King County Metro（金郡公交部）的公交整合、非機動車出入的情況，以及社區意見。

不再考慮在Kenmore（肯莫爾）的80th Avenue NE修建Stride BRT車站。評估顯示，對這個額外BRT車站的支持較為有限。King County Metro將繼續為這個公交車站提供服務。

在Kenmore的61st Avenue NE上和Lake Forest Park（湖林公園市）的NE 165th Street上修建Stride BRT車站。

在Kenmore的61st Avenue NE和Lake Forest Park的NE 165th Street上增設Stride BRT車站有助於民眾前往該地區的大容量公交系統，並促進與King County Metro的整合。利益相關者對此給予了大力支持。











此外還評估了Representative Project（代表性項目）中包括的兩個車站。根據分析，建議Sound Transit董事會：

取消在Shoreline（岸線市）/西雅圖25th Avenue NE的Stride BRT車站。

目前位於NE 145th Street/25th Avenue NE的King County Metro車站將保持不變，並繼續提供King County Metro的公交車服務，該服務可通達未來的South Shoreline車站。每10分鐘一班的King County Metro公交車能夠以和Stride車站同樣的頻率將乘客送達輕軌車站。

將位於NE 145th和SR 522路口的Stride BRT車站移至30th Avenue NE和NE 145th Street路口。

Stride BRT候車亭是什麼樣子的？

Stride BRT車站通常會有較長的月台（略高的人行道），以便兩輛公交車能同時靠站。目前項目組還在不斷更新Stride車站候車亭的初步設計。

候車亭設計改進：

更新後帶有照明標示的標桿。

顯示公交車進出站實時信息的標志。

帶框架的雨蓬和擋風板，為候車乘客提供舒適安全的環境。

添加Stride波浪顏色：金色、藍綠色和淺灰色。

公共藝術空間。

03 乘客面臨的交通變化

2021年 – North Link Connections Mobility（北部Link輕軌連接移動性）項目：

隨著2021年Northgate（北門）Link輕軌列車的開通，King County Metro（金郡公交部）將改進公交路線，在金郡北部（包括SR 522和NE 145th Street沿線）推出新的移動性選擇。

此計劃旨在連接民眾至Link輕軌服務，應對不斷變化的交通運輸需求，並幫助過去未得到充分服務的社區改善其移動性。

路線變化預計將於2021年9月生效。

目前服務於SR 522和NE 145沿線社區，可能受到影嚮的路線：

King County Metro 64、65、308、309、312、372號路線

Sound Transit 522號路線

根據目前的提議：

ST Express 522號路線和King County Metro 312號路線將繼續服務於SR 522/Lake City Way，其終點站為Roosevelt Link輕軌車站。

King County Metro 309號路線將繼續直接服務於South Lake Union（南聯合湖）和First Hill（第一山）。

King County Metro 372號路線將繼續往來於華盛頓大學博塞爾校區/卡斯卡迪亞社區大學和華盛頓大學西雅圖校區，並延伸至新的U District（大學區）Link輕軌車站。

採納了社區反饋意見的更新提案最早將於2020年8月31日公布以徵詢公眾意見。

2024/2025年 – 522 BRT預期將取代ST Express 522號路線。這將帶來：

更優質的服務（全天和周末每10分鐘一班，車外付費、所有車門皆可上車、公交信號優先）。

更可靠的服務（修建完善的BAT車道、避免I-5和西雅圖市中心的交通堵塞有助於減少延誤）。

對此項目關註的朋友，歡迎前往項目網站（或點擊文末鏈接）：https://sr522brt-chi.participate.online/

了解更多路線詳情，並填寫線上問卷，便於項目組收集利益相關者信息。