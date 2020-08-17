文 | Lavender

Photo credit: Pike Place Market

隨著整個華盛頓州的安全啓動計劃推進，很多店鋪都重新開放了。現在因為疫情，市場沒有了夏季人群高峰，正是大家來派克市場的最佳時機。市場為了讓大家更安全的購物，張貼了很多指示性標語，以幫助大家保持安全的社交距離和更安心的購物。

一些餐廳，像Maximilian和Northwest Tastings，都為顧客增加了玻璃隔板，以便更加安全的用餐。當您前往Western Ave時，您還會在我們的兩個小餐館JarrBar和Barques Brontes中看到新的戶外座位。

如果最近有計劃想要去派克市場購物，請登錄官網http://www.pikeplacemarket.org/plan-your-visit

來查詢店鋪營業時間。

工匠和當地的農副產品攤主也慢慢重新開始營業。可以選擇在周四至周日拜訪最喜歡的藝術家，木工，珠寶商，玻璃藝術家，設計師，市場還會為大家準備一些新的口罩以防萬一。當地的農長主也會帶著包括鮮花，榛子，蜂蜜，辣醬，橄欖油，果醬，美容產品回歸。

在疫情之中，攤主們互相幫助，通過出售農民的鮮花，舉辦網絡研討會來互相支持，以教授新技能，採取新的方法在這個艱難的時段里生存下來。疫情期間，Atrium Kitchen的所有者Traci Calderon主廚為西雅圖社區的成員，特別是為老年人提供了4000多份免費餐點。市場的工匠還向金縣的診所和醫院捐贈了數百個手工口罩。在由於COVID-19的影嚮而面臨財務困難的時候，市場管理人員還向保持市場運轉的市場工人，市區居民提供了口罩。希望大家可以多多支持這些受疫情影嚮的店主們。