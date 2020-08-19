(溫哥華消息)加拿大社區情緒健康協會(Community Mental Wellness Association of Canada) ，將於9月5日（星期六）下午1時，假該會位於列治文的辦公室，舉行電影籌款活動，放映加拿大電影《世明》(The World is Bright)。

電影《世明》(The World is Bright) 由加拿大華裔導演王穎執導，是一部令人感動，發人深省的電影，生動地刻劃了一個本來可以避免的關於新移民的悲劇故事。導演在電影中透過重演和訪談，道出移民和精神疾病之間的聯繫。

研究顯示，加拿大移民患有精神分裂症的機率比非移民高2至5倍。移民後的壓力、社會孤離、歧視，以及缺乏具有文化應對能力的醫療服務，都會增加他們患精神疾病的風險。

加拿大社區情緒健康協會正在籌集資金，以促進心理健康和保健計劃，以應對影響社區的新冠肺炎(COVID-19)大流行的挑戰，並提高對每天面臨的各種心理健康和保健挑戰的認識。 加拿大社區情緒健康協會是始創於一九九五年的非牟利機構，由臨床心理學家、診療醫生及創會會員組成的理事會領導，該會有明確的使命，義工的努力耕耘，使該會可以透過教育社區關於精神病的問題，減少社會人士對精神病的誤解，該會的目的是提供教育和資訊給加拿大人，提供輔導、倡議和支持給精神病患者和他們的家庭，建立一個支援網絡，讓精神病患者和他們的家庭成員，可以在一個安全的環境中分享經驗。

The World is Bright(世明) 電影籌款活動

日期 : 9月5日（星期六）下午1時

地點 : 3105-8888 Odlin Cres Richmond, BC

協會諮詢電話：604-273-1791 / 604-721-3022。