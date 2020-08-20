（JY編譯）一家州立機構表示，它正在努力修復愛荷華州冠狀病毒網站上的數據錯誤，該錯誤會減少新確診病例的數量，因此低估了當前疫情的嚴重程度。

據《美聯社》發現了這個問題是愛荷華州愛荷華市（Iowa City）名叫達娜·瓊斯（Dana Jones），她是一名護士。瓊斯透露，故障的發生意味著愛荷華州公共衛生部報告的確診數字和每日陽性檢測的比例低於實際數字。這一點特別重要，因為學區將依靠州數據來決定，學校應否進行面授課程。

瓊斯說，愛荷華州最近幾週以來，新增的數千新冠確診病例，被錯誤地記錄為發生在三月、四月、五月和六月。瓊斯說：「這簡直令人恐懼。我們真的不知道發生了什麼。」

愛荷華州道奇堡（Fort Dodge）的傳染病醫生梅根·斯里尼瓦斯（Megan Srinivas）說：「這可能是目前發生過最嚴重的數據錯誤之一。」她說，這種情況意味著愛荷華州的感染率和當前的新冠疫情趨勢，比人們所意識到的還要糟糕。

愛荷華州公共衛生部首席流行病學家羅伯·拉馬克斯（Rob Ramaekers）在發給瓊斯的電子郵件中確認了這一小故障。他指，當某些人較早測試為陰性，但其後測試呈陽性時，系統將測試結果納入在第一次檢測當天，並不會改變。他寫道︰「我們意識到這是一個問題，並且在研究如何邏輯性地解決這個問題。」他補充說：「在計算陽性病例百分比時也發生了類似的情況，並已在著手解決，方案是記錄檢測為陽性（確診）的日期。」

但是該州尚未公開宣布該錯誤。公共衛生部門發言人艾米·麥科伊（Amy McCoy）17日告訴美聯社，她希望能盡快獲得更多有關這一問題的信息。

根據約翰·霍普金斯大學，自3月以來愛荷華州的新冠確診病例超過52,600例，人均感染率在各州中排名第17位，在中西部地區最高。瓊斯說，由於數據故障，當前的曲線看起來平坦，但該州目前實際的疫情要比公共衛生部公開的數字更嚴峻。

值得注意的是，該州的學區是根據州政府統計的14天陽性率來決定是否重開校園。州長金·雷諾茲（Kim Reynolds）已下令學校提供至少50％的面授課程，只要當地的陽性率低於15％╴這個門檻是許多公共衛生專家認為安全標準的三到五倍。到目前為止，只有少數地區達到了這一門檻。

由於與新冠疫情有關的安全問題，許多地區一直在考慮從今年秋季課程轉移到網上進行，但是新的法規鼓勵他們採用混合模式計劃，即混合網課和面授課程。一些地區已將開學日期推遲到9月初，並且仍在決定如何進行。

愛荷華州教育協會主席邁克·貝蘭內克（Mike Beranek）週一表示，學區應暫緩重新開放校園的決定，直到數據被完全更正。愛荷華大學（University of Iowa）一位頂級傳染病研究員埃利·佩倫塞維奇（Eli Perencevich）表示，該州重新開放校園的安全標準一開始就非常危險，數據錯誤只會使情況變得更糟。他說，該州的病例數已經「被人為地降低了」，因為它不包括一些當地醫院使用的抗原檢測結果。

他說：「有很多像這樣的小事情加在一起就變成了大問題，而我們卻大大低估了該州的病例。這兩件事（錯誤數據和使用抗原檢測）都應該立即被宣布、糾正和澄清。」