（JY編譯）西雅圖市領導上週三（12日）宣布，西雅圖將在2021年之前投資約6000萬美元，為長期無家可歸的人快速建造住房。這是市長詹妮·杜肯（Jenny Durkan）政府一年內在永久性支持性住房（permanent supportive housing）上花費最大的一筆投資，這些住房將為有殘疾問題、超過一年或三年來至少四次無家可歸的人提供服務。

這是在商界領袖和無家可歸者權益倡導者們的推動下做出的計劃。他們表示，投資足夠的這種住房可以有效地解決長期困擾著西雅圖的無家可歸者問題。

西雅圖街頭長期存在的露宿者問題，一直是個焦點話題。最新的解決方案是，將動到2021年經選民批准西雅圖房屋徵收稅計劃中所有的出租房屋收入和保存金，為長期無家可歸的人建造六棟新建築共599個單位，該前期投資額為6,000萬美元。雖然599個單位仍將無法滿足該市的需求，但預計該支出將是該市每年資助永久性支持住房單位數量的一倍以上。

市長杜肯在新聞發布會上宣布了這項投資時說︰「新冠疫情迫使我們重新考慮：『我們如何（為無家可歸者）做得更多。 我們如何更快地做到這一點？』」

自3月份，受新冠疫情影響，關閉不必要的業務及居家令等應對措施，使企業關閉而陷於經濟困境的人，突然在該市「紮營」起來，他們聚集可供無家可歸者使用但資源有限的營地。這些營地環境衛生惡劣並缺乏足夠的衛生設施，這有時會給人們帶來更加絕望的處境。

西雅圖住房局局長艾米麗·阿爾瓦拉多（Emily Alvarado）談到了州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）的「留在家裡，保持健康」的居家令時說︰「我們知道，成千上萬的人正在西雅圖和全州經歷著無家可歸。」她補充說︰「而且，無家可歸者也不成比例地反映在在黑人、土著人和有色人種身上。」

8月初，西雅圖市議會決定取消導航小組（Navigation Team）的資助。該小組由一群警察和外展工作人員組成，處理無家可歸者、精神病患及毒癮者的工作。如在拆除營地前安排無家可歸者入住庇護所。這一決定增加了該市解決無家可歸問題新計劃的壓力。根據疾病控制與預防中心（CDC）指南的建議，該小組在最近幾個月中大大減少了拆除營地的行動，目前尚不清楚該市將如何處理現有的多個營地。

在新聞發布會上，杜肯說，她相信削減開支將限制外展工作，但未透露該市下一步的具體行動。杜肯說：「我們一直非常關注（營地），除非存在公共安全或公共健康風險，否則不會拆除。這一政策將繼續執行。但是現在，隨著削減預算的通過，情況將會改變，我們必須評估有什麼可用的資源來解決該問題。」

近幾個月來，由當地商業領袖、醫療服務提供者、研究人員和無家可歸者權益倡導者組成的一個自稱「不可能聯盟」（unlikely alliance），一直在推動該市和縣大力推行永久性支持性住房策略，以結束西雅圖和金縣長期存在的無家可歸問題。

今年5月，一個名為「第三扇門聯盟」（Third Door Coalition）的組織發布了一項提案，聲稱該地區可以5年來通過創建或確保有至少6,500個永久性支持性住房單位，解決其無家可歸者氾濫現象。這也是該組織估計在金縣長期無家可歸的人數。

Fire＆Vine Hospitality的首席執行官兼「第三扇門聯盟」聯合主席乍得·麥凱（Chad Mackay）說︰「這個建造無家可歸住房的方案是一個好的開始，即使還有很長的路要走。事實上，他們可以在很短的時間內就開發出如此數量的單位，已經非常棒了。」

阿爾瓦拉多說，目標是讓更多的新單位盡快落成。她指通過加快審批速度、敦促住房供應商降低成本以及採用預製組件（Modular and prefabricated buildings）的技術，預計599套住房中的496套將在2021年底之前完工。

該市去年動用包括西雅圖住房徵稅和出售美世大型街區（Mercer Mega Block）在內的多種資金，約1.1億美元，用於建造和保護經濟適用房。該創紀錄的費用中的8200萬美元，用於為低收入家庭、個人和老年人提供住房。

今年，住房局將把大約一半的資金用於低收入群體，同時增加對永久性支持性住房的投資。杜肯、阿爾瓦拉多和西雅圖俱樂部首席執行董事科琳·埃克霍克（Colleen Echohawk）表示，這樣做的目的是為受無家可歸影響最大的黑人、土著人和其他有色人種提供更有效的服務。

根據2020年金縣即時無家可歸人口統計，美洲印第安人或阿拉斯加原住民佔長期無家可歸人口的32％，但他們僅佔該縣總人口的1％。