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（Susie編譯）華州衛生官員上週宣布將重新調整州內統計檢測結果的方法，旨在為疫情防控提供更及時的數據參考。不過這也會加重每日陽性檢測數據的滯後性，而這又是判斷新冠感染率的關鍵指標。

截至8月初，華州的數據系統問題已經連續十天拖延了全州陽性檢測率的匯報，而這個最新的難題只是自2月份疫情爆發以來，妨礙華州衛生部（Washington State department of health，DOH）疫情匯報的一系列技術問題之一。

衛生官員們曾多次花樣譴責不堪重負的華州疾病匯報系統，包括軟件問題、統計方法更改等大小狀況都阻礙了及時、全面，和準確數據的匯報。

華州衛生部發言人麗莎·沃倫（Lisa Stromme Warren）指出︰「我們現在面臨的數據統計和匯報工作規模之巨是前所未有的，我們的數據系統和流行病學專家們都在夜以繼日的辛勤工作，相信隨著對病毒的深入了解、我們的抗疫方案、公共指導意見以及數據統計方法都會有所進步。」

與此同時，華州衛生部官員們認為數據問題無傷大雅，不妨礙華州的疫情應對，並稱新冠疫情陽性檢測率並沒有受影響，華州的抗疫努力也並沒有被制肘。

不過全州範圍內用於決定學校開學和商舖重啟的陽性檢測數據還要再等一週才能拿到，因為疫情肆虐近6個月後，現在華州決定要改變統計方法。接下來的時間裡，統計數字將從病毒的陽性或陰性檢測數量變為檢測的總體結果。這樣的轉變有利於獲取包括數月之前檢測為陰性人群在內的最新檢測統計。

不少科學家和研究人員一再強調，數據統計的準確性、誠實性和及時性至關重要，因為這不僅能構建有效的衛生應對系統，也能建立起公眾的信任度。

公共衛生官員稱︰「現在的大環境是，人們對政府和公共衛生決定有極大的不信任感。我們需要確保公眾拿到的數據跟我們的數據相同，這樣他們才可以理解為什麼有的餐廳還不能開放等類似決策的製定原因，從而重建社會的信任感。」

6個月的難題

隨著秋冬季節的逼近，以及其他傳統型呼吸道感染風險的來臨，準確而及時的疫情數據將變得更加重要和關鍵。如果沒有可信的數據，那麼政策制定者、科學家和社會大眾都會對華州的疫情擴散實情一無所知。

但是目前公共衛生官員還沒有接到追溯過去疫情擴散情況的任務，而且還要在缺乏聯邦數據標準的情況下建立新的系統用來追踪病毒。約翰斯霍普金斯中心的流行病學家和教授珍妮佛·努佐（Jennifer Nuzzo）談到，「疫情防控的過程肯定會因為這樣那樣的阻礙和問題困難重重，但這也是每個公共衛生問題應對過程中的必經之路。重新確定衡量標準和改變調整措施都是積極應對的表現，這比故步自封，否認問題的存在要好很多。」

同時她指出，陽性檢測率應該被當做衡量一個地區提供檢測服務好壞的標準，而不是用來斷定某個社區的疫情擴散情況。舉個例子，如果一個州的陽性檢測率很高，那很可能意味著該地區的檢測人員錯過了很多感染病例。

技術性問題

自從疫情2月底在華州大爆發以來，COVID-19 病毒的每日匯報就一直問題不斷，包括：

-3月24-25日, 3月29-30日, 4月5-12日, 6月9日: 華州沒有提供陰性檢測記錄。

-3月31日 – 4月15日: 華州疾病匯報系統由於過度數據湧入而崩潰，州內數據暫停更新。

-5月23日: 華州開始匯報住院數據，這已是新冠病毒肆虐數月之後。

-6月18日: 華州修改因重複計算陰性檢測結果而導致的總檢測數字虛高，並將非新冠病毒導致的7例死亡從疫情統計中剔除。

-7月11日和31日: 每日疫情匯報中一次性公佈了2天的數據，而之前的1天則未更新。

-7月14日: 華州將39例死亡從疫情數據中剔除。

-7月27日: 華州將之前未統計在內的死亡案例加入數據記錄。

-8月1日: 由於系統故障導致的陰性檢測結果重複計算，華州停止了陰性檢測結果和陽性檢測率的更新。 「初步」數字於8月1日公佈，但所有數據在第二天消失。

（來源：西雅圖時報分析；華州衛生部數據）

州內的數據問題都源於已有疾病監測電子系統的超負荷運轉。在疫情之前，華州的疾病跟踪系統— 華州疾病匯報系統（Washington Disease Reporting System，WDRS）通常只是在諸如麻疹類的疾病出現時，從當地衛生部門和實驗室收集電子數據。

但是這個系統並沒有可以接受陰性檢測結果的設定，而WDRS也從未遇到過一個像新冠疫情這樣曠日持久，居高不下的單日數據爆炸性衝擊。技術問題從3月底開始出現。超過90%的檢測數據是系統無法識別的陰性結果，而州內實驗室們還會偶在一天內多次上傳同樣的數據，導致衛生官員們要手動將重複的部分挑出，這就直接導致了州內匯報系統的宕機。

由於軟件商對系統的更新，華州在整個3月31日到4月15日的近半個月，都沒有匯報新增的病例數字。而很多類似的由陰性檢測結果導致的技術問題一直延續至今，直接促成了上週衛生部部長約翰·威斯曼（John Wiesman）宣布的策略調整。

除了陰性檢測結果重複計算和數據過多衝擊系統之外，華州還在6月和7月減少了死亡數字的統計量，稱很多死亡並不是由新冠病毒導致的。此外就在上週，135例被手動錄入系統，標注陽性的檢測病例後來證明是陰性的。

陽性檢測率走高

根據華州衛生部上週二發布的數據顯示，最近華州的陽性檢測率攀升至6.7% ，出現了自7月31日華州暫停匯報以來1%的增長。

據約翰斯霍普金斯大學醫學院的最新數據顯示，全美範圍內的連續7日陽性檢測率是7.8%。不過努佐警示大家不要只顧比較各州的陽性檢測率，畢竟不同州內衛生部門的衡量標準並不一致。華州陽性檢測率的最終統計數字預計在這週公布，衛生官員們都拿不准數據會出現多大的變化，雖然州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）認為不會有什麼較大的偏差。