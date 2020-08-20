（JY編譯）據《紐約時報》報導，醫生們表示，他們正在努力使患者聽取及採取一些醫療建議，因為這些患者堅信著他們在網上閱讀有關治療新冠病毒的錯誤信息。

倫敦國王學院的高級講師丹尼爾·阿靈頓（Daniel Allington）對《紐約時報》說：「這不僅僅是一些個別醫生觀察到的。我們可以在大型調查中觀察到，這是一種具有『統計學上的顯著意義』。」阿靈頓是最近一項研究的合著者。該研究發現，與那些通過廣播或電視獲得新聞資訊的人相比，在網路上閱讀新聞信息的人，更有被一些錯誤信息及陰謀論說服，並且不遵循公共衛生準則。

一些患者更要求服用羥氯喹（hydroxychloroquine）的處方藥物，美國食品和藥物管理局（FDA）於6月撤回醫院緊急使用該藥物治療新冠肺炎。因為此前研究發現羥氯喹對新冠狀病毒無效且具有潛在的危險副作用。

就在上個月，美國一個右翼新聞及評論網站╴布萊巴特新聞網（Breitbart News Network）發布了一個吹捧有關新冠狀病毒和羥氯喹錯誤信息的視頻，該片段迅速在Facebook、Twitter和YouTube上傳播開來，並被總統特朗普和他的兒子小唐納德·特朗普（Donald Trump Jr）轉推。

據《紐約時報》報導，有些人去醫院，要求醫生開證明書，使他們不必戴口罩，他們相信網上有關戴口罩會降低氧氣含量的傳言。肯塔基州一名急診室醫生瑞安·斯坦頓（Ryan Stanton）博士對《紐約時報》表示，許多患者一直等到為時已晚、無法治療時，才帶著新冠肺炎症狀去醫院就診。斯坦頓說，這些患者並不認為新冠肺炎是「大問題」（big deal）。斯坦頓告訴《紐約時報》：「他們認為這只是一場騙局、陰謀、是虛假的。這讓我震驚，他們視而不見並無視事實。」

上週，《美國熱帶醫學與衛生雜誌》（American Journal of Tropical Medicine and Hygiene）的一項研究發現，在2020年的前三個月中，至少有800人因誤信飲用漂白劑可以治愈新冠狀病毒而死亡。據《商業內幕》（Business Insider）此前報導，因該虛假信息導致有近6,000人住院。

紐約醫生帕林達·瓦里卡恩（Parinda Warikarn）告訴《紐約時報》，她親眼見過一名患者飲用漂白劑，因為該名患者認為漂白劑可以預防這種病毒。她說：「他顯然真的相信漂白劑會阻止（殺死）新冠病毒。幸運的是，他的妻子和兩個孩子沒有採用這個方案。」

伊利諾伊州一名急診室醫生霍華德·梅爾博士告訴《紐約時報》，一名死於新冠狀病毒患者的妻子在醫院大吼大叫，因為他在該人的死亡證明上寫了「COVID-19」。死者的妻子指控他這樣做是謀利。梅爾說：「她大喊︰『我們已經在網上看到你們如何從新冠肺炎中獲得更多的錢。』」梅爾指，他每週會與幾位患者「打交道」，因為這些患者堅信他們在網上獲取的錯誤信息。