文 | Lavender

看了上次的薰衣草農場，大家是不是開始對U pick Farm越來越感興趣了呢？今天小編想要給大家介紹這家坐落於山腳下可以採摘向日葵和藍莓的神仙農場～





（圖片來自農場官方網站）

Mountainview Blueberry Farm

地址：7617 E. Lowell-Larimer Rd, Snohomish, WA 98296

藍莓採摘

7月10日 – 9月初8am – 5pm，4:30pm之後不可以入場，周一不營業

berries & blooms活動

8月21-23日，8月25-30日，8am – 5pm，4:30pm之後不可以入場，8月24日不營業

平日藍莓採摘$3.1/磅

（圖片來自農場官方網站）

（圖片來自農場官方Instagram）

農場除了U pick 還會提供兩種小型互動Field trips，一種關於藍莓（每人$5），一種關於向日葵（每人$8），具體信息可以查詢官網：https://www.mountainviewblueberryfarm.com/

（圖片來自農場官方Instagram）

農場種植了9英畝的甜美藍莓，周六和周日的中午十二點到下午四點還會提供酒給客人，可以一邊採摘一邊品嘗。現在去的話只會開放藍莓採摘的部分，八月底是藍莓和向日葵成熟的季節，農場的berries & blooms活動為了迎合成熟季向大家特別開放，兩種可以同時開放採摘。網上購票只需要$12.95，當天在門口購票則需要$15.95。（三歲以下小朋友免門票）

（圖片來自農場官方Instagram）

（圖片來自農場官方Instagram）

農場主承諾會做好一切衛生安全防護措施，對於顧客也有一些相應的要求，禁止攜帶寵物，禁止吸煙，也禁止攜帶外來食物。

農場的向日葵花田剛好坐落於Cascade山脈腳下，大家可以跟家人一起帶上相機在向日葵花田拍美美的照片。建議早一點入場，做好防曬措施，戴好口罩和消毒濕巾。

Bryant Blueberry Farm

這家比較特別是因為在這里你不僅可以採摘藍莓，還可以採摘泰莓和當季花束。那麼泰莓是啥呢？泰莓是覆盆莓和黑莓的種間雜交種，具有兩者的特性，果實未熟像覆盆莓般的紅色，成熟則呈現暗紫紅色，果實酸甜可口。

藍莓價格為每磅$2.50，泰莓價格為每磅$3，鮮花為一朵50cents

疫情期間營業時間：8am – 4pm （周二，三，四，六，日）

地址：5628 Grandview Road, Arlington, WA 98223

（圖片來自農場官方Facebook）

Canter-Berry Farms

Canter-Berry Farms農場不僅培育藍莓，還飼養專業的賽馬，但是疫情期間只開放藍莓採摘。需要自己攜帶容器，農場只提供採摘時可以用的塑料桶。

藍莓價格為每磅$2.50，7月底開放時間為8am-6pm

每天6:30pm可以在官方facebook賬號查詢下一次開放時間

地址：19102 S.E. Green Valley Road, Auburn, WA 98092

（圖片來自農場官方Facebook）

Four Elements Organic Farm

這家很傳統的藍莓農場有50磅藍莓，50塊的特別優惠。但是受疫情影嚮，每個家庭想要採摘都需要付$12的底價。農場建議八月的前兩周採摘藍莓為最好時機。

藍莓價格為每磅$3

營業時間：周三至周日10:00am-5:00pm

地址：14308 Military Road E, Puyallup, WA 98374

（圖片來自農場官網）

Graysmarsh Farm

Canter-Berry Farms農場可以採摘覆盆子，扁豆，波森莓（一種雜交草莓，屬於黑莓品種，成熟果實酸甜爽口），藍莓和薰衣草。農場也會有售賣已經包裝好的農副產品。最低需要支付$5，農場為了衛生安全考慮，將會提供箱子或盒子等容器。

U-pick覆盆子，波森莓和黑莓的價格為每磅$2.50

U-pick藍莓每磅$2.75，U-pick Lavender每捆 $6.00

營業時間： 9am-4pm（周一至周六）和10am-4pm（周日），3:30pm之後不可以入場

地址：6187 Woodcock Road, Sequim, WA 98382

（圖片來自農場官方Facebook）

Mountain View Blueberry Farm

Mountain View Blueberry Farm農場種植藍莓和向日葵，除U-pick外農場還提供兩種小型互動Field trip，一種是藍莓（每人$5），另一種是向日葵（每人$8），具體信息也可以查看我們之前的推文：Getaway | 擁有可愛向日葵和藍莓的神仙農場

農場種植了9英畝的甜美藍莓，周六和周日的中午十二點到下午四點還會提供酒給客人，可以一邊採摘一邊品嘗。現在去的話只會開放藍莓採摘的部分，八月底是藍莓和向日葵成熟的季節，農場的berries &blooms活動為了迎合成熟季向大家特別開放，兩種可以同時開放採摘。網上購票只需要$12.95，當天在門口購票則需要$15.95。（三歲以下小朋友免門票）

藍莓價格為$3.1/磅

7月10號 – 9月初8am – 5pm，4:30pm之後不可以入場，周一不營業

berries & blooms活動：

8月21 – 23，8月25 – 30，8am – 5pm*，4:30pm之後不可以入場，8月24日不營業

地址：7617 E. Lowell-Larimer Rd, Snohomish, WA 98296

（圖片來自農場官方Facebook）

看了介紹後，大家是不是對採摘農場有更深的了解了呢？小編建議大家去之前都在農場的官方賬號上查清楚當天的開放情況，做好去之前的準備，比如驅蚊，防曬和防疫，帶好飲用水。